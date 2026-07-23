Karadeniz'de Ticari Gemiye Füze Saldırısı: 10 Denizci Hayatını Kaybetti

Saldırı, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığına yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığını hedef alan yeni bir saldırı meydana geldi. Ukrayna makamları, Odesa Limanı yakınlarında seyreden ticari yük gemisine düzenlenen füze saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan geminin tahıl taşımacılığı yaptığı belirtilirken, olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenler arasında gemi mürettebatı ile liman operasyonlarında görevli personelin bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, saldırının sivil deniz taşımacılığını hedef aldığını belirterek uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı. Ukrayna yetkilileri, Karadeniz'deki ticari seyrüsefer güvenliğinin korunmasının küresel gıda tedariki açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Saldırıya ilişkin Rusya tarafından ise haberin yayımlandığı saat itibarıyla resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde Karadeniz'de artan güvenlik riskleri, bölgede faaliyet gösteren armatörler, gemi işletmecileri ve sigorta kuruluşlarının savaş riski değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesine neden olurken, denizcilik sektörü temsilcileri uluslararası seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik çağrılarını sürdürüyor.

Vira Haber