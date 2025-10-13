Kruvaziyer Turizminde Büyük Artış: İstanbul Limanları 8 Ayda 410 Bini Aşkın Yolcu Ağırladı

İstanbul Valiliği tarafından 2025'in ilk 8 ayında kruvaziyer limanlarında ağırlanan yolcu sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kruvaziyer turizmi konusunda bölgesel bir merkez olma yolunda tüm hızıyla ilerleyen dünyanın göz bebeği İstanbul'umuz, yeni bir rekora daha imza attı. 2025'in ilk 8 ayında İstanbul'a 168 kruvaziyer gemisi yanaşırken, bu gemilerle birlikte 65 bin 776 gelen yolcu, 270 bin 390 transit olmak üzere toplam 410 bin 577 yolcu geldi. 2024'ün aynı döneminde İstanbul'a 123 kruvaziyer gemisi gelmiş, 31 bin 57'si gelen, 205 bin 140 transit olmak üzere toplam 268 bin 227 yolcu kaydedilmişti. 2024'ün aynı dönemi ile kıyaslandığında 2025'te İstanbul'un kruvaziyer limanlarında;

Kruvaziyer tipi yolcu gemisi yüzde 36,6,

Gelen kruvaziyer yolcusu yüzde 111,8,



Vira Haber