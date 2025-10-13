KOU KARMADER 30. Kuruluş Yılını Kutladı



Bostancı Green Park Otelde gerçekleştirilen 30. Yıl Yemeğine Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlarının yanı sıra TÜRDEF, TÜRKKAPDER, Deniz Kültürü Derneği, KTU DUİM Mezunlar Derneği gibi STK’lar da katılım gösterdi.



Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunları Derneği tarafından düzenlenen gecede Dernek Başkanı Kaptan Yasin Can Alpar kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Alpar konuşmasında bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Yasin Can Alpar, geceye katılım gösterenlere de teşekkür etti. Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan da gecede konuşma yapan diğer bir isim oldu. Arif Bostan derneğin 30. Yılını kutlayarak bu özel gecede bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Önceki dönem başkanlarından Kaptan Murat Şahin de geceye ve derneğe sağladığı katkılar nedeniyle sahneye davet edilerek, kendisine bir teşekkür plaketi takdim edildi. Gece mezunların keyifli bir ortamda sohbeti ve canlı müzikle devam etti.

