Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Doğru İlerliyor

Malta'nın güneydoğusunda bulunan filo, İsrail güçleri tarafından muhtemel bir müdahaleye hazırlık olarak gece toplantıları ve şiddet içermeyen güvenlik tatbikatları gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde İtalya'dan yola çıkan başka gemilerin de filoya katılması bekleniyor.

Greta Thunberg filonun liderlik komitesinden çıkarıldı



İsrail daha önce iki yardım gemisine el koymuştu

Bu yıl uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için organize ettikleri Madleen gemisi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti. Bunun ardından organize edilen ve Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli yardım gemisi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına maruz kalmıştı.

