Fethiye’ye "Sh Diana" Kruvaziyeriyle 106 Turist Geldi

Muğla’nın Fethiye ilçesi, Liberya bayraklı "SH Diana" kruvaziyer gemisini ağırladı. Rodos Adası’ndan hareket eden 125 metre uzunluğundaki yolcu gemisi sabah saatlerinde Fethiye Limanı’na yanaştı. Gemide Rus uyruklu 106 turist ile 126 mürettebat bulunduğu bildirildi. Yolcuların bir bölümü, iki tur otobüsüyle Kayaköy ve Ölüdeniz gibi tarihi ve turistik noktaları gezmek üzere gemiden ayrıldı. Gemide kalan diğer yolcular ve personelin ise şehir merkezinde alışveriş ve gezi yapmayı tercih ettiği öğrenildi. "SH Diana"nın akşam saatlerinde Fethiye’den Alanya’ya hareket etmesi planlanıyor.

Vira Haber