Kruvaziyer Gemisi Bin 769 Yolcu 733 Mürettebatlı Alanya’ya Demirledi

Akdeniz’in önemli turizm ilçelerinden Alanya’ya sabah saatlerinde Bahama bandıralı ‘Marella Discovery 2’ isimli kruvaziyer gemisi Alanya limanına ulaştı. Bin 769 yolcu ve 733 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların büyük kısmının İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi. Sabah saat 09.00 ’da Bodrum’dan gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limasol’a gitmek üzere Alanya’dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

