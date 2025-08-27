Rus Yüzücüyü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama çalışması havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025 tarihinde 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Beykoz Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona ermişti. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Yüzücüyü kaybolmasının 3'üncü gününde de arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Boğazı'nda arama çalışmalarına devam ediyor. Dalgıç polislerin de suyun altında araması sürüyor.

Arama çalışmaları havadan görüntülendi.

