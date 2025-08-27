Amasra Belediyesi'ne 668 Bin TL Para Cezası Kesildi

2018 yılında kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi kapsamında denizden 2 kilometre açığa döşenen borular ilçede yaşanan rüzgar ve fırtına sonrası kırıldı. Kırılan borulardan geçen atıkların denize döküldüğü tespit edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Amasra denizine dökülen kanalizasyon atıklarının tespit edilmesi üzerine Amasra Belediyesi'ne 668 bin 677 lira para cezası uyguladı.

