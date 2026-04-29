Sahile Vuran Ölü Yunuslar Tedirgin Ediyor

Samsun'da son günlerde sahile vuran ölü yunuslar tedirgin ediyor.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda kıyıya vurmuş bir yunusla karşılaştı. Sahil şeridinde hareketsiz halde duran yunusu görenler, önce şaşkınlık yaşadı ardından durumu yetkililere haber verdi. Samsun'da son günlerde kıyıya vuran yunusların sayısında artış tedirgin etti.
Olay sırasında sahilde bulunan Yahya Balcı, köpeğini gezdirdiği sırada ölü yunusu fark ettiğini belirterek, durumun üzücü olduğunu ve bölgede zaman zaman benzer olayların yaşandığını ifade etti.

