Süveyş İdaresi: Kanal Açıldı

Süveyş Kanalı’nda yan dönerek karaya saplanan ve kanalı tıkayan Panama bandıralı yük gemisi ‘Ever Given’dan pazartesi sabaha karşı iyi haber geldi. 28 Mart’taki dolunayla yükselen sular ve yoğun çabaların ardından, 400 metre uzunluğundaki kargo gemisinin yerinden oynatılabildiği ve ‘doğru istikamete’ yönlendirildiği açıklandı.

BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Dün sabah Mısır medyasına açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, “Karaya oturan gemi, incelenmek üzere göller bölgesine alındıktan sonra Süveyş Kanalı gemi geçişlerine açılacak” dedi. Rabi, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek ‘tek bir saniyeyi bile boşa harcamadıklarını’ ifade etti. Öğleden sonra ise Rabi, geminin yüzdürülmesiyle kanalın yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu. Kanal İdaresi’nden Khaled Taha da, bu süreçte her iki yönde oluşan gemi trafiğinin temizlenmesinin 3 günden fazla süreceğini aktardı. Ever Given gemisini yüzdürmeyi başaran römorkörler bu anı düdüklerini çalarak kutladı. Çalışmalara 13 römorkörün katıldığı ve geminin sıkıştığı yerden kurtarılması için 30 bin metreküp kumun taşındığı aktarıldı. Kurtarma çalışmalarına destek veren Hollandalı Boskalis Şirketi’nin CEO’su Peter Berdowski, “Gemiyi çektik. Bunu açıklamaktan çok büyük heyecan duyuyorum” dedi.

SİSİ’DEN TEŞEKKÜR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de Twitter’dan, “Mısırlılar, kurtarma çalışmasının her bir yönünün teknik engellerle dolu olmasına rağmen Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi krizini sonlandırma konusunda başarıya ulaştı. Mısırlıların eliyle her şeyin normale dönmesinin ardından tüm dünya rahat bir nefes alacak. Bu krizin sonlanmasında teknik ve fiili olarak katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

YOLA DEVAM EDECEK Mİ

Çin’den Hollanda’nın Roterdam kentine giderken kötü hava şartları nedeniyle geçen salı günü karaya oturan Panama bandıralı Japon gemisi Ever Given’ın yoluna devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Geminin sahibi, Ever Given’ın Akdeniz’de geniş su sathına sahip bölgeye ilerletilmesini öneriyor. Geminin burada incelemeden geçirilmesi öngörülüyor.

400 GEMİ GEÇİŞ İÇİN BEKLİYOR

‘Ever Given’ sıkıştığı yerden kurtarılmadan hemen önce, Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan Süveyş Kanalı’nın her iki ucunda geçiş için bekleyen toplam gemi sayısı 425’e ulaşmıştı. Dün kanalın trafiğe yeniden açılmasının ardından kuyrukta bekleyen 43 deniz aracının geçiş yaptığı aktarıldı.

Mısırlı yetkililer, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek 3.5 gün içinde kanalın iki ağzında biriken gemi trafiğini eritmeyi vadediyor.

Canlı hayvandan petrole kadar çeşitli mal taşıyan gemilerin kanaldan geçememesi nedeniyle dünya ticaretinin günlük 10 milyar dolar zarara uğradığı hesaplanmıştı. Krizin, gemi geçiş gelirlerinden mahrum kalan Mısır’a günlük maliyetinin de yaklaşık 14 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Vira Haber