Tekirdağ'da Lodosta Sahili Kırmızı Yosunlar Kapladı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli lodos, sahilin bazı bölümlerinde kırmızı yosun birikimine neden oldu.
Marmara Denizi’nde oluşan dalgalarla birlikte yosunlar ve çeşitli deniz kaynaklı atıklar kıyıya taşındı. Özellikle sahil şeridinin belirli noktalarında yoğunlaşan kırmızı yosunlar, yürüyüş yapan vatandaşların da dikkatini çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırmasıyla birlikte yosun birikiminin yer yer sahil boyunca uzandığı gözlendi.
