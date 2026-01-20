İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tekirdağ'da Lodosta Sahili Kırmızı Yosunlar Kapladı
Tekirdağ'da Lodosta Sahili Kırmızı Yosunlar Kapladı

Tekirdağ'da Lodosta Sahili Kırmızı Yosunlar Kapladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli lodos, sahilin bazı bölümlerinde kırmızı yosun birikimine neden oldu.

A+A-

Marmara Denizi’nde oluşan dalgalarla birlikte yosunlar ve çeşitli deniz kaynaklı atıklar kıyıya taşındı. Özellikle sahil şeridinin belirli noktalarında yoğunlaşan kırmızı yosunlar, yürüyüş yapan vatandaşların da dikkatini çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırmasıyla birlikte yosun birikiminin yer yer sahil boyunca uzandığı gözlendi.

Vira Haber


Bu haber toplam 262 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.