Transbos Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Mert Can DEİK Rusya'da

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi seçimleri tamamlandı. Seçimler sonucunda Transbos Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nuri Mert Can da DEİK Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu'na asil üye olarak katıldı.



Türkiye'nin Rusya ile yoğun ticari ilişkiler içinde olduğunu hatırlatan Can, kendisinin de başta denizcilik olmak üzere ilişkilere katkı sunmak için çalışacağını söyledi.



İTÜ Denizcilik Fakültesi Makine 2012 mezunu olan Nuri Mert Can, bir süre denizde çalıştıktan sonra aile şirketi Transbos Denizcilik'te iş hayatına devam ediyor.



Öte yandan Çanakkale Limanı, Dikili Limanı, Sefine Tersanesi ile TEOS Marina'nın bağlı olduğu Kolin İnşaat'ın genel koordinatörü M. Kemal Koloğlu da aynı konseyde üye olarak yer aldı.

Vira Haber