Trio Deniz, “Kolay Tekne” Modeliyle Tekne Sahipliğine Yeni Bir Yaklaşım Getiriyor

1/6 paya dayalı sistem, kullanıcılarına yüksek maliyet ve operasyonel yük olmadan yılda 8 haftalık kullanım imkanı sunuyor. 20 yılı aşkın süredir Türkiye yatçılık sektöründe faaliyet gösteren Trio Deniz, tekne sahipliğinde maliyet ve operasyon yönetimine alternatif olarak “Kolay Tekne” modelini geliştirdi. Bu model, teknenin 1/6 payına sahip olunması prensibine dayanırken, kullanıcıların yıl içerisinde belirlenen dönemlerde teknelerini kullanabilmesine olanak tanıyor. Kolay Tekne modeli kapsamında sunulan tekneler arasında Hanse 410, Jeanneau 490 ve Excess 11 yer alıyor.

Kolay Tekne kapsamında kullanıcılar, tekne maliyetlerinin yalnızca 1/6’sını üstlenirken; bakım, onarım, marina, sigorta ve temizlik gibi tüm operasyonel süreçler Trio Deniz bünyesindeki Kolay Tekne ekibi tarafından yönetiliyor. Bu yapı sayesinde kullanıcılar, tekne sahipliğine ilişkin operasyonel yükle karşılaşmadan yalnızca kullanım deneyimine odaklanabiliyor.

Sistem, yıl içerisinde 8 haftalık kullanım hakkı sunarken, rezervasyon ve planlama süreçleri Kolay Tekne’ye ait panel üzerinden yönetiliyor. Aynı panel üzerinden tekneye ilişkin tüm gider kalemleri, bakım süreçleri ve sigorta poliçeleri şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor ve onay mekanizmasına dahil ediliyor.

Kolay Tekne modeli, Türkiye’de tekne sahiplerinin en önemli sorunlarından biri olan marina yeri bulma problemine de çözüm sunuyor. Sistem kapsamındaki tekneler, başta Göcek olmak üzere Marmaris gibi önde gelen yatçılık destinasyonlarında konumlandırılıyor. Marina süreçleri de dahil olmak üzere tüm operasyon, merkezi bir yapı üzerinden yürütülüyor.

Tekne sahipliğinde uçtan uca yönetim modeli

Kolay Tekne, yalnızca bir sahiplik modeli değil; satın alma sürecinden satış aşamasına kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir hizmet modeli olarak konumlanıyor.

Sistem kapsamında; tekne satış operasyonları, ruhsat ve bayrak işlemleri, sigorta süreçleri, bakım ve onarım hizmetleri ile marina yönetimi tek elden yürütülüyor. Trio Deniz’in uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi doğrultusunda oluşturulan bu yapı, kullanıcıların farklı hizmet sağlayıcılarla ayrı ayrı muhatap olma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bakım ve servis süreçleri, Kolay Tekne bünyesindeki teknelere özel eğitim almış mühendis ve teknisyenlerden oluşan uzman ekipler tarafından, üst düzey bakım anlayışıyla yürütülürken, teknelerin değerinin korunması hedefleniyor. Sigorta süreçleri ise en uygun tekliflerin oluşturulması ve pay sahiplerinin onayına sunulması prensibiyle ilerliyor.



Şeffaflık ve dijital kontrol ön planda

Kolay Tekne modelinde tüm giderler ve operasyonel süreçler şeffaflık ilkesiyle yönetiliyor. Tekneye ilişkin marina giderleri, bakım ve onarım maliyetleri, sigorta poliçeleri ve diğer tüm harcamalar sistem üzerinden takip edilebiliyor pay sahibi onayına sunuluyor.

Aynı zamanda kullanıcılar, kendilerine özel oluşturulan panel üzerinden kullanım haftaları başta olmak üzere her şeyi kendileri belirleyebiliyor.

“Anahtar teslim” kullanım deneyimi

Kolay Tekne modeli, kullanıcı deneyimini maksimum konfor üzerine kurguluyor. Kullanım haftası geldiğinde tekneler; temizlik, bakım ve tüm teknik kontrolleri tamamlanmış, seyre hazır şekilde teslim ediliyor.

Kullanım sonunda ise herhangi bir operasyonel sorumluluk kullanıcıya yansıtılmadan tüm süreç ekip tarafından devralınıyor. Kullanıcılar yalnızca kişisel eşyalarını alarak tekneden ayrılırken, ekip ile birlikte teknenin kontrolünü yapıyor.

Sistem aynı zamanda, talep eden kullanıcılar için kaptan ve mürettebat temini gibi ek hizmetleri de kapsıyor.

Bağımsız sahiplik hissi

Kolay Tekne modelinde pay sahipleri, operasyonel olarak birbirinden bağımsız bir deneyim yaşıyor. Tüm süreçler merkezi olarak yönetildiği için kullanıcılar pay sahipleriyle doğrudan bir operasyonel temas kurmadan, tekne sahibi olmanın konforunu bireysel olarak deneyimleyebiliyor.

Satış süreci de sistemin bir parçası

Model, teknenin satış sürecini de kapsayan bir yapı sunuyor. Düzenli bakım, doğru servis yönetimi ve kontrollü kullanım sayesinde değer kaybının minimize edilmesi hedeflenirken, belirli bir kullanım döngüsü sonunda satış süreci de Trio Deniz tarafından yürütülüyor.

“Tekne sahipliğini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefledik”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, şunları söyledi:

Kolay Tekne modelini geliştirirken, tekne sahibi olmak isteyen kullanıcıların karşılaştığı yüksek maliyet ve operasyonel zorluklara çözüm sunmayı hedefledik. Tekne sahipliği çoğu zaman yüksek bütçelerle ilişkilendirilen bir alan; biz bu algıyı ‘erişilebilir lüks’ yaklaşımıyla yeniden tanımlıyoruz. Bu modelle birlikte kullanıcılar, tekne sahipliğinin finansal yükünü daha yönetilebilir hale getirirken, maliyetleri optimize eden ve tüm operasyonel süreçleri merkezi olarak yöneten bir yapıdan faydalanabiliyor. Böylece hem ekonomik açıdan daha verimli bir sahiplik modeli ortaya çıkıyor hem de kullanıcılar tüm süreci zahmetsiz bir deneyim olarak yaşıyor. Öte yandan günümüz iş dünyasında aktif çalışan bireylerin yıl içerisinde sınırlı izin sürelerine sahip olduğunu da göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz yıllık 8 haftalık kullanım hakkı, özellikle beyaz yaka profesyoneller için ideal ve dengeli bir kullanım modeli oluşturuyor.

Amacımız, tekne sahipliğini daha erişilebilir, sürdürülebilir ve yeni nesil bir deneyime dönüştürmek.

Trio Deniz Hakkında:



2005 yılında İstanbul’da kurulan Trio Deniz, Türkiye yatçılık sektöründe faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini temel ilke olarak benimseyen ve çalışmalarını sektörün en iyi uygulamaları doğrultusunda sürdüren köklü bir kuruluştur. Kuruluşundan bu yana benimsediği bu yaklaşım ile sürdürülebilir büyümeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.

Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Trio Deniz; Bodrum, Marmaris ve Göcek’te konumlanan ofisleri ile satış ve satış sonrası hizmet ağını genişleterek, Türk yatçılığının merkezi konumundaki güney kıyılarında da etkin bir şekilde varlık göstermektedir. Çok lokasyonlu operasyon yapısı sayesinde, yat sahiplerine ve deniz tutkunlarına yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır.

Trio Deniz; kendi segmentlerinde referans kabul edilen ve uluslararası ölçekte tanınırlığa sahip yat markalarının Türkiye’deki resmî distribütörlüğünü yürütmektedir. Temsil ettiği markalar aracılığıyla sektörde kalite standartlarının gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Uzun yıllardır temsilciliğini sürdürdüğü markaların satış ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla yürüten Trio Deniz, aynı zamanda Trio Tech, Trio Brokerage, Top Leisure, Saysail ve Kolay Tekne markalarının da sahibidir.

Trio Deniz, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı öncelikli hedef olarak benimsemektedir.