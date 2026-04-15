Gemi Mühendisleri Odası’ndan Asgari Ücret Tavsiyesi: 100 Bin TL

Oda tarafından yapılan çalışmada; mevcut vergi sistemi, yaşam maliyetleri, kamu mühendis maaşları ve TMMOB’un önerdiği ücretler birlikte değerlendirilerek mühendislik asgari ücretine ilişkin analiz gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, yeni mezun gemi mühendisleri için sürdürülebilir yaşam standardını karşılayan eşik ücretin 100 bin TL brüt (yaklaşık 65 bin TL net) olduğu belirtildi. Bu rakam, Yönetim Kurulu tarafından asgari ücret seviyesi olarak belirlendi.

Açıklamada, mühendislik hizmetinin yüksek sorumluluk ve uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekilerek, ücret seviyesinin mesleğin niteliğini yansıtması gerektiği vurgulandı. Ayrıca rekabetçi ücretlerin, nitelikli iş gücünün sektörde kalıcılığı açısından kritik olduğu ifade edildi.

Düşük ücret politikalarının uzun vadede iş gücü kaybı, verimlilik düşüşü ve kalite sorunlarına yol açabileceği belirtilirken, belirlenen ücret seviyesinin sektör için referans alınmasının önemine işaret edildi.

Gemi Mühendisleri Odası, güçlü bir insan kaynağı olmadan küresel rekabetin sürdürülemeyeceğini vurgulayarak, mühendislik hizmetinin ekonomik değerinin korunmasının sektörün geleceği açısından kritik olduğunun altını çizdi.