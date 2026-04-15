Arkas TEİD İş Birliğiyle İzmir’de Etik Kültürü Odağına Aldı

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) iş birliğiyle Arkas Holding binasında gerçekleştirilen “Etik Kültürü Tasarlamak: İnsan Davranışı, İK Sistemleri ve Kurumsal Etik” başlıklı etkinlik, iş dünyasından profesyonelleri bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, kurumların uzun vadeli başarısında etik değerlerin belirleyici rolüne dikkat çekti. Arkas, “Sürdürülebilir başarı yalnızca finansal performansla ölçülmez; güvene dayalı ilişkiler, güçlü bir etik kültür ve sorumluluk bilinci bu yapının temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panelde; iş dünyasında etik kültürün inşası, insan davranışlarının kurum içi sistemlerle ilişkisi ve insan kaynakları uygulamalarının bu yapıdaki rolü ele alındı. Katılımcılar, farklı sektörlerden örnekler üzerinden etik karar alma süreçlerini ve kurumsal itibar yönetimini çok boyutlu şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

Programda Arkas Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Özcesarı ve Arkas Denizcilik Grubu Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü Çiğdem Çapa, konuşmacı olarak yer aldı.

Arkas Denizcilik Grubu Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü Çiğdem Çapa, konuşmasında denizcilik grubunda etik kültürün yalnızca kurallar çerçevesinde ele alınmadığını; yönetişim yapısı, speak up mekanizmaları, eğitimler ve AskMe gibi dijital çözümler aracılığıyla günlük iş yapışın doğal bir parçası hâline getirildiğini vurguladı. Çapa ayrıca, etik komitesinin rolüne ve güvene dayalı bir etik ekosistem oluşturma yaklaşımına ilişkin detayları paylaştı.

Programın ardından katılımcılar, Monreve Group’un özenle hazırladığı ikramlar eşliğinde bir araya gelerek sohbet etme ve fikir alışverişini sürdürme imkanı buldu.

TEİD, Türkiye’de iş etiği bilincini geliştirmek, kurumlarda etik yönetim sistemlerinin yaygınlaşmasını desteklemek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dernek; eğitim programları, rehberler ve iş dünyası buluşmalarıyla kurumsal etik alanında önemli bir referans noktası konumunda bulunuyor.

Arkas ise sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda etik değerleri iş yapış biçiminin merkezinde konumlandırıyor. Daha önce farklı platformlarda etik, uyum ve kurumsal sorumluluk başlıklarında çeşitli iş birliklerine imza atan Arkas, bu buluşmayla birlikte etik kültürün kurumlar arası ortak bir değer olarak güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik, katılımcıların soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde devam ederken, iş dünyasında etik kültürün geleceğine dair güçlü bir fikir alışverişi ortamı sundu.