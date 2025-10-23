Üsküdar'da Yolcu Motoru Balıkçı Teknesiyle Çatıştı

Ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla motora bağlanarak batmaktan son anda kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hasar gören tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Üsküdar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde yolcu bulunan motor, henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı teknesi ile çatıştı. Çatışmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne, batmaması için halatla yolcu motoruna bağlandı. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgedeki güvenliği sağlayarak çalışma başlattı. Ağır hasar gören balıkçı teknesi ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

