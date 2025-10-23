AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasında Yeni Dönem Başlıyor

AB, bu mekanizma ile hem yeşil dönüşüm sürecinde rekabet gücünü korumayı hem de küresel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

2005 yılından bu yana AB içinde uygulanan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile paralel işleyen SKDM, belirli ürünlerin ithalatı aşamasında karbon emisyonuna dayalı bir fiyatlandırma uygulanmasını öngörüyor. Böylece, AB sınırları dışında üretilen ve karbon yoğunluğu yüksek olan ürünlerin, birlik içerisindeki düşük emisyonlu üreticiler karşısında haksız rekabet avantajı elde etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçiş Dönemi Devam Ediyor

SKDM Tüzüğü, 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk aşamada yalnızca raporlama yükümlülüğü getiren bu uygulama, 31 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek geçiş dönemi boyunca mali yükümlülük doğurmadan veri toplama, sistem testleri ve uygulama hazırlıklarını kapsıyor. Bu süreçte elde edilen deneyimlerin ardından gerekli düzenlemeler ve ikincil mevzuatlar hazırlanarak tam uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

Yeni Düzenleme KOBİ’lerin Yükünü Azaltacak

Avrupa Parlamentosu, 10 Eylül 2025’te yapılan oylamada Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na ilişkin değişiklikleri onayladı. Bu değişiklikler, 26 Şubat 2025’te yayımlanan “Omnibus I” sadeleştirme paketi kapsamında gündeme gelmiş ve Haziran ayında Konsey ile Parlamento arasında varılan mutabakat sonrası yasalaşma sürecine taşınmıştı.

Yeni düzenleme, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ve düşük hacimli ithalat yapan firmaların üzerindeki idari yükü azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, raporlama süreçlerinin sadeleştirilmesi ve uyum maliyetlerinin daha yönetilebilir hale getirilmesi yönünde önemli kolaylıklar getiriyor.

Değişikliklerin Avrupa Konseyi tarafından da onaylanmasının ardından Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece, AB’nin yeşil dönüşüm süreci kapsamında küresel ticaret dengelerini doğrudan etkileyecek yeni SKDM dönemi resmen başlamış olacak.

