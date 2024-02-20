Yatlara Kadın Eli

Gizem Kaptan yine Ekol Denizcilik bünyesinde Ilk Yardım ve ISG konularında belirli periodlarda öğretmenlik yaparak, önceki tersanelerde edindiği ISG tecrübelerini firmasının faaliyet alanlarındaki konularda yaşanılan olaylar ile zabit adaylarına pratik ve teorik bilgiler aktarmak üzere eğitime katkı sağlamaya da gönüllü olarak devam ediyor. Denizcilik kültürüne önem veren ve genç denizcilere Naci Alkoç Denizcilik Vakfı ile verdiği burslarla gündeme sıkça gelen Alkoc Group, özellikle kadın çalışan istihdamında önemli bir rol üstleniyor. Farklı konularda öncülük yapan ve yeni ufuklara doğru yelken açmaya devam ediyor.

Vira Haber