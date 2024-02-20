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Yatlara Kadın Eli

Yatlara Kadın Eli

Alkoc Group bünyesinde görev alan ISG Uzmanı Gizem Altundal, Alkoc Group'un Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi ile yaptığı iş birlikteliği sonucu geçtiğimiz yıl Yat Kaptanlığı ve belgelerini alarak stajlarını tamamladı.

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Gizem Kaptan yine Ekol Denizcilik bünyesinde Ilk Yardım ve ISG konularında belirli periodlarda öğretmenlik yaparak, önceki tersanelerde edindiği ISG tecrübelerini firmasının faaliyet alanlarındaki konularda yaşanılan olaylar ile zabit adaylarına pratik ve teorik bilgiler aktarmak üzere eğitime katkı sağlamaya da gönüllü olarak devam ediyor. Denizcilik kültürüne önem veren ve genç denizcilere Naci Alkoç Denizcilik Vakfı ile verdiği burslarla gündeme sıkça gelen Alkoc Group, özellikle kadın çalışan istihdamında önemli bir rol üstleniyor. Farklı konularda öncülük yapan ve yeni ufuklara doğru yelken açmaya devam ediyor.

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Vira Haber 

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