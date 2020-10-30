Akdeniz’de Tesadüfi Avlanmayla Mücadele

Tunus, Fas ve Türkiye okyanuslardan gelen yabancı türlerin işgali, küresel iklim değişikliği, betonlaşma ve insan etkileriyle hızla bozulan Akdeniz için harekete geçti. 3 ülkeden sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları Med Bycatch Projesi’nde buluşurken; Alboran Denizi, Sicilya Boğazı-Tunus Platosu, Orta Ege ve Doğu Akdeniz Havzası’nda nesli tehlike altına giren deniz canlılarının korunması için çalışacak.

HASSAS DENİZ CANLILARI

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre Akdeniz Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği (MEDASSET) ve BirdLife International’ın yanı sıra Türkiye’den WWF-Türkiye, Doğa Derneği ve DEKAMER projede görev alacak. Projenin Uluslararası Doğa Koruma Kurumu (MAVA Vakfı) liderliğinde süreceği öğrenildi. Amaçlarının sürdürülebilir balıkçılığı korumak olduğunu belirten WWF-Türkiye Yaban Hayati ve Balıkçılık Teknolojisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Fakıoğlu, Akdeniz Eylem Planı’nın bir parçası olduğunu söyledi. Fakioğlu, “Akdeniz’deki nesli tehlike altındaki deniz canlılarının balıkçıların ağ ve oltalarına yakalanması istemsiz meydana geliyor. Hem balıkçılar için sorun hem de hassas deniz türleri açısından bir tehdit niteliği taşıyor. Med Bycatch Projesi, Akdeniz Bölgesi’ndeki hassas deniz canlılarının balıkçı ağ ve oltalarına yakalandığı vakaları bilimsel olarak incelemek ve tesadüfi avlanmayı azaltıcı önlemler uygulamak amacıyla aşağıdaki çalışmaları yürütüyor” dedi.

70 KM’LİK KIYI ŞERİDİ

Bilim insanlarının balıkçıları ve karar vericileri bilgilendireceği öğrenilirken Ege Denizi ve Akdeniz’de yaşayan köpekbalıkları, iri başlı ve yeşil deniz kaplumbağaları, yunuslar, martılar, karabataklar, yelkovan kuşları başta olmak üzere tüm deniz kuşlarının korunması için çabalanacağı belirtildi. Süngerler ve mercanların da zarar görmesinin engellenmesi için çalışacaklarını söyleyen Fakıoğlu şöyle devam etti:

Bycatch Projesi’nin Türkiye ayağı, Foça’dan Mersin’e Türkiye kıyı şeridinin bin 70 kilometreden fazlasını kapsıyor. Balıkçı barınaklarında anketler, tekne gözlemleri ve balıkçıların kendi kendilerine yaptıkları örneklemeler yapıyoruz. Türkiye’de 19 pilot alan belirledik. Belirlenen balık üreme ve beslenme bölgelerinde tesadüfi avı azaltma önlemleri denenecek. Hassas türlerin balıkçı ağ ve oltalarına takılmasıyla ilgili profesyonel balıkçılar, karar vericiler, liman yöneticileri, bilim insanları ve araştırmacılar ile deniz koruma alanı yöneticilerinin koordinasyonunun geliştirilmesi amaçlanıyor.”

Vira Haber