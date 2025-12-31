İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bakan Güler Başkanlığında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" Yapıldı
Bakan Güler Başkanlığında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" Yapıldı

Bakan Güler Başkanlığında "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" Yapıldı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

A+A-

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı" gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı.
Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Vira Haber


Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.