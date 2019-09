Balıkçılığımızın geleceği için ‘Su Ürünleri Yasası’ çıkmalı

Öztürk, Ege Bölgesi’nde dış ticaret, liman faaliyetleri ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği başta olmak üzere denizciliğin farklı alanları konusunda CHP Milletvekili Serter’e bilgi verdi. İzmir’deki konteyner limanlarının yük elleçleme kapasitesinin 4 milyon TEU iken, elleçlenen yük miktarının 1.3 milyon TEU olduğuna dikkat çeken Öztürk, bölgedeki limanların her biri kendi alanında uzmanlaşarak yapıcı rekabet içine girmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, İzmir’i limanlar şehri, Ege Bölgesi’ni ise Türkiye’nin lojistik merkezi haline getirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Su ürünleri avcılığının her geçen sezon gerilediğini belirten Öztürk, denizlerde balık varlığının devamı için Su Ürünleri Yasası’nın bir an önce çıkması gerektiğini ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise üç yanı denizlerle çevrili Türkiye’de balıkçılığın sorunlarının arttığını söyledi. Serter, “Komşumuz Yunanistan’da balık var. Biz ise balık ithal ediyoruz. Yunanlılar, Avrupa Birliği’nin avlanma standartı olan 40 metre derinlik sınırına uyuyorlar. Bizde ise 25 metrede balık avlanabiliyor. Üreme alanlarının kontrol altında tutulması, ülkemiz kıyılarının ciddi bir plan ile korunması gerekiyor. Bunun için mutlaka bir Denizcilik Bakanlığı kurulmalı” dedi.

Vira Haber