İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Batan Balıkçı Teknesindeki 3 Kişiyi Trafik Polisi Kurtardı
Batan Balıkçı Teknesindeki 3 Kişiyi Trafik Polisi Kurtardı

Batan Balıkçı Teknesindeki 3 Kişiyi Trafik Polisi Kurtardı

Bursa'da Karacabey ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisindeki 3 kişiyle birlikte battı. Denizde mahsur kalan balıkçıları bölgede görevli trafik polisi tekneyle açılarak kurtardı.

A+A-

Bursa'da saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı açıklarında bir balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenden dolayı battı. Edinilen bilgiye içerisinde teknenin içerisinde 3 kişi olduğu öğrenildi. Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, durumu haber alır almaz olay yerine giderek bir sandalla suya açıldı. Batan teknedeki 3 kişiyi sağ bir şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Kurtarılan balıkçıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber


Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.