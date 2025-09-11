Nesli Tehlike Altındaki Balığı Limanda Zıpkınla Vurdular

Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı, Bodrum Limanı'nda görüntülendi. Balık, bir süre sonra zıpkınla vuruldu. Rıhtım kenarında yüzen balığın H.A. adlı şahıs tarafından vurulması, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurumasına tepki gösterdi.

Öte yandan H.A.’ya Bodrum Liman Başkanlığı tarafından limanda avcılık yaptığı gerekçesiyle 12 bin 660 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi’nden açıklama geldi

Bodrum Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen Mavi Yelken Balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Vira Haber