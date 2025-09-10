TOBB Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek ile Görüştü

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 9 Eylül 2025 Salı günü TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB Heyeti ile birlikte Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarete, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları S. Zeki Murzioğlu ve Şekib Avdagiç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva, TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan ile TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı Cihan Ergenç katıldı.

Görüşmede, iş dünyasının yaşadığı sorunlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a aktarıldı.

TOBB Heyeti, bu ziyaretin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de

