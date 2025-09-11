Terme Limanı’nda Kum Temizliği Başladı

Samsun balıkçılığının yaklaşık yüzde 70’ine hitap eden limanda, tekne sahiplerinin yaşadığı zorlukların 6 ay içinde çözüme kavuşması hedefleniyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’un girişimleri ve AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un destekleriyle DLH 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

"Balıkçılarımız rahat bir nefes alacak"

Başkan Kul, gerçekleştirilen temizlik çalışmasının balıkçılar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Yüzlerce balıkçımızın geçim kaynağı olan barınağımızın girişlerinde oluşan kum yığınları ciddi sorun oluşturuyordu. AK Parti Samsun Milletvekilimiz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş’un destekleri ve DLH ekiplerinin gayretiyle çalışma süreci başlatıldı. İnşallah 6 ay içerisinde tamamlanacak ve balıkçılarımız artık daha güvenli şekilde denize açılabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Terme Balıkçı Barınağı yeniden güvenli hale gelecek. Bölgedeki balıkçılar da girişimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vira Haber