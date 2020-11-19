Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışanların aktif çalışma döneminde düzenli birikim yapmalarını ve bu sayede emekli olduktan sonra da alıştıkları maddi standartları sürdürmelerini hedefleyen bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısı niteliğinde kurgulanmıştır. Sisteme 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip herkes katılabilir. Yani çalışmayanlar da BES’e katılabilir. Sıkça sorulan “BES nedir? sorusunun cevabını kısaca bu şekilde vermek mümkündür.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin İşleyişi Nasıldır?

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları; aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık periyotlarla kendi belirledikleri katkı tutarını BES hesaplarına aktarır. BES birikimleri yine katılımcının belirlediği faizli ya da faizsiz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Fonlar, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Katılımcı, istediği zaman fonlarında değişikliğe gidebilir. BES avantajları arasında en çok öne çıkan devlet katkısıdır. Mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde yatırılan her katkı tutarı için %25 devlet katkısı BES hesabına aktarılır. Yani aylık katkı tutarınız 100 TL ise 25 TL de devlet katkısı hesabınıza yatırılır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden Emekli Olma Şartları

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emekli olmaya hak kazanmak için en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekir. Bu şartları sağladıktan sonra BES emeklisi olabilirsiniz. Dilerseniz birikimlerinizi toplu para olarak isteyebilirsiniz. Kendi belirlediğiniz bir geri ödeme planı dahilinde birikiminizi aylık maaş şeklinde de alabilirsiniz. Ayrıca birikiminizin bir kısmını toplu para, kalan kısmını ise maaş olarak almayı da tercih edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olduğunuzda tahmini ne kadar birikiminiz olacağını merak ediyorsanız bireysel emeklilik hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Ayrıca geleceğe dair bir birikim hedefiniz varsa bu hedefe ulaşmak için ne kadar aylık katkı tutarı ödemeniz gerektiğinizi de bu hesaplama aracıyla tespit edebilirsiniz.

Uzun zamandır para biriktirmeyi istemenize rağmen nereden başlayacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız Bireysel Emeklilik Sistemi ile geleceğiniz için bir adım atabilirsiniz.