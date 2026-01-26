Bozcaada’ya Yapılacak Tüm Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
A+A-
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Vira Haber
Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler : Bozcaada, Feribot, Gestaş, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.