Bu Yıl Tezgâhların Şampiyonu Sardalya

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla tezgâhları dolduran balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Aylar sonra tezgâhlarına gelen istavrit, uskumru, kupes, kefal ve hamsi çeşitleriyle mesailerine kaldıkları yerde devam ettiklerini belirten balıkçı esnafı, balığın bol ve fiyatların da uygun olduğu bir sezon geçeceğini belirtti.

"Bu sene palamudun yerini sardalya aldı"



"Bu yıl fiyatlar cep dostu olacak"

Acar konuşmasının devamında, "Bence bu sene balık fiyatları cep dostu diyebilirim düşünüyorum. Şu anda sardalya, istavrit 200 TL'ye satılıyor. Dün bir tık ufak hamsi vardı, kilosu 200 TL idi bugün daha iri hamsimiz var. Bugünkü hamsi fiyatımız 300 TL. Bence bu sene insanlar bol bol hamsi ve sardalya ve istavrit yiyeceği ve bu yıl palamut olmayacağını düşünüyorum. Bu sezon bence vatandaşlar balığı ucuza yiyecek" ifadelerine yer verdi.

