Demir Atmış Gemiden Gemiye İlk Metanol İkmali

Japonya’nın denizcilik alanındaki enerji dönüşümü süreci, 6 Şubat 2026 tarihinde Yokohama Keihin Limanı demirleme sahasında gerçekleştirilen önemli bir operasyonla somut bir aşamaya ulaştı. Beş paydaşlı bir kamu-özel sektör iş birliği kapsamında yürütülen bu operasyonla, Japonya’da ilk kez demir atmış bir gemiye başka bir gemiden metanol yakıt ikmali başarıyla gerçekleştirildi. Söz konusu operasyon, Yokohama Belediyesi ile birlikte denizcilik, enerji, yakıt tedariki ve kimya alanlarında faaliyet gösteren sektör paydaşlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda metanol yakıtı, kıyı tanker tipi bir gemiden, çift yakıtlı açık deniz taşıma gemisine transfer edildi; böylece Japonya’da aktif hizmette bulunan bir metanol yakıtlı gemiye, demirdeyken ilk kez gemiden gemiye yakıt ikmali yapıldı. Operasyonun demirleme sahasında gerçekleştirilmiş olması, gemi işletmecileri açısından stratejik bir önem taşıyor. Demirleme sahasında yakıt ikmali yapılabilmesi, gemilerin terminal rıhtımlarını işgal etmeden açık denizde yakıt almasına imkân tanımakta; bu durum limanlardaki yoğunluğu azaltıp gemilerin operasyonel esnekliğini ve dönüş hızını artırıyor. Geleneksel deniz yakıtları açısından uzun süredir uygulanan bu yöntemin metanol yakıtı için de başarıyla uygulanması, alternatif yakıtların kullanımında önemli bir operasyonel engelin ortadan kaldırıldığını gösteriyor.

Operasyonda kullanılan metanol yakıtı yalnızca fosil bazlı metanolü değil Japonya’da üretilen yerli biyometanolü de içeriyor. Biyometanol; yakalanmış karbondioksit, atık plastikler ve biyokütle gibi fosil olmayan hammaddelerden elde edilmekte olup, kütle dengeleme yöntemi sayesinde yakıtın yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan emisyonların önemli ölçüde azaltılmasına olanak sağlıyor. Bu yönüyle biyometanol, denizcilik sektörü açısından karbon nötr bir enerji kaynağı olarak konumlanıyor. Bu gelişme, lojistik planlamacıları ve gemi işletmecileri için yakıt tedarik zincirlerinin giderek yerelleşmeye başladığını göstermekte; Japonya’nın alternatif yakıtlar konusunda yalnızca ithalata dayalı bir yapıdan çıkarak yerli üretim ve dağıtım kapasitesi oluşturmaya yöneldiğini ortaya koymaktadır. Yakıt ikmali sırasında kullanılan gemi konfigürasyonu, ölçek açısından birbirinden oldukça farklı iki geminin eşleştirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Yakıt alan gemi, yaklaşık 30 bin gros ton ve 48 bin DWT seviyesinde taşıma kapasitesine sahip, açık denizlerde faaliyet gösteren çift yakıtlı bir gemi olup; yakıt ikmalini gerçekleştiren gemi ise yaklaşık 500 gros ton seviyesinde, daha küçük ölçekli bir kıyı tankeridir. Her iki geminin de aynı endüstriyel ekosistem içinde işletiliyor olması, yakıtın üretiminden taşınmasına ve nihai kullanımına kadar uzanan sürecin entegre bir yapı içerisinde yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, LNG yakıt ikmal altyapısının gelişim sürecinde izlenen modele benzer şekilde, ilk aşamada küçük ölçekli ikmal gemileriyle başlayan sürecin zaman içerisinde daha büyük ve özel ikmal gemileriyle genişlemesine imkân tanımaktadır. Söz konusu operasyonun hayata geçirilmesi, kapsamlı bir düzenleyici altyapının oluşturulması sayesinde mümkün olmuştur. Japonya’nın ulaştırma ve liman otoritesi tarafından 2024–2025 yılları arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, metanol yakıt ikmaline yönelik gerekli mevzuat, teknik çerçeve ve uygulama esasları oluşturuldu. Bu süreçte, Eylül 2024’te Yokohama’da gerçekleştirilen metanol yakıt ikmal simülasyonu aracılığıyla emniyet protokolleri, transfer prosedürleri ve risk senaryoları test edilmiş; sahil güvenlik birimleri ile çok sayıda liman paydaşı özellikle kimyasal yakıt elleçleme ve açık deniz transferlerine ilişkin risk yönetimi konularında operasyonel rehberlik sağladı. Bu düzenleyici ve kurumsal yapı olmaksızın, demir sahasında metanol yakıt ikmalinin uygulamaya geçirilmesi mümkün olamayacaktı.

Operasyona katılım sağlayan denizcilik şirketlerinin yaklaşımı, uzun vadeli filo dönüşümü ve karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu bir stratejinin parçası olarak değerlendirilmektedir. Japonya’da faaliyet gösteren denizcilik işletmeleri, son yıllarda metanol ve LNG gibi alternatif yakıtlara uyumlu gemi sayılarını artırmakta; bu kapsamda 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefi doğrultusunda filo dönüşümünü hızlandırmaktadır. Ara hedef olarak, 2030 yılına kadar önemli sayıda alternatif yakıtlı geminin devreye alınması planlanmaktadır. Metanol yakıtının tercih edilmesinde, hidrojen ve amonyağa kıyasla mevcut depolama ve yakıt ikmal altyapılarına daha kolay entegre edilebilmesi ve bu sayede sermaye maliyetlerini sınırlarken karbondioksit, kükürt oksitler, azot oksitler ve partikül madde emisyonlarında anlamlı düşüşler sağlaması önemli rol oynamaktadır. Yokohama Belediyesi açısından değerlendirildiğinde, gerçekleştirilen bu operasyon Karbon Nötr Liman girişiminin temel hedefleriyle doğrudan örtüşmektedir. Belediye tarafından benimsenen strateji, yeni nesil yakıt tedarik zincirlerinin oluşturulmasını ve kıyı sanayilerinin düşük emisyonlu enerji sistemleri etrafında kümelenmesini amaçlamaktadır. Bu operasyon kapsamında elde edilen deneyim ve verilerin analiz edilerek standartlaştırılması ve diğer Japon limanlarında ve farklı gemi tiplerinde uygulanması planlanmakta olup, bu sayede metanol yakıt ikmalinin yalnızca kimyasal taşıyıcılarla sınırlı kalmayarak daha geniş ticari filolara yayılması hedeflenmektedir. Küresel ölçekte metanol yakıtlı gemi sayısı arttıkça, tartışmanın odağı alternatif yakıtların ölçeklenip ölçeklenemeyeceğinden ziyade, limanların bu yakıtları destekleyecek ekosistemleri ne kadar hızlı kurabileceği sorusuna kaymaktadır.

www.virahaber.com

(Kaynak: BBN BREAKBULK.NEWS Web Sitesi)