NB102 Fløytind Denize İndirildi

İleri mühendislik çözümleri ve çevreci teknolojilerle donatılan NB102 Fløytind, sürdürülebilir deniz taşımacılığına katkı sağlayacak şekilde tasarlandı. 76,85 metre uzunluğa ve 15,50 metre genişliğe sahip olan gemi; 60 araç ve 202 yolcu (mürettebat dahil) kapasitesiyle hizmet verecek.

Çift batarya sistemi (2×980 kWh) ile donatılan feribot, sıfır emisyonlu operasyon hedefi doğrultusunda yüksek enerji verimliliği sunarken, modern denizcilik standartlarına uygun olarak geliştirildi. Denize indirme operasyonu, Özata Tersanesi’nin teknik altyapısı ve deneyimli ekiplerinin koordinasyonu sayesinde planlandığı şekilde sorunsuz olarak tamamlandı. Özata Tersanesi, uluslararası projelerde edindiği deneyim ve güçlü mühendislik altyapısı ile çevre dostu ve yenilikçi gemi inşa projeleri geliştirmeye devam etmektedir.

www.virahaber.com