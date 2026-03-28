Liberian Registry’den (LISCR) Teknik Seminer

Denizcilik sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren teknik seminerde denizcilik sektöründe son dönemde yaşanan kritik gelişmeler ve bazı nemli teknik konular ele alındı.

Teknik seminer Liberian Registry (LISCR) Türkiye Genel Müdürü Erhan Esinduy’un açılış konuşmasıyla başladı. Esinduy, denizcilik sektöründe güvenlik ve uyumluluk konularının önemine dikkat çekerek, etkinliğin bu alanda bilgi paylaşımı için önemli bir merkez olduğunun altını çizdi.

Esinduy şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi, her yıl teknik bir seminer düzenleriz. Geçen yıl farklı sebeplerle yapamadık, normalde eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Bu kez geçen yılın eksikliğini telafi etmek için mart ayında yapmaya karar verdik. Yeni düzenlemeler hepimizi etkiliyor. Ayrıca, bizimle 10–11 yıldır çalışanlar iş yapış biçimimizin değiştiğini fark ettiler. Bunun sebepleri var; Cedric De Souza size ayrıntıları aktaracak. Kendi görüşümü sorarsanız, bu değişimi kusursuz yönettik mi? Hayır. Bazı aksaklıklar yaşadık, eminim siz de hissettiniz. Ama şundan emin olun: Ne yapıyorsak iyi niyetle yapıyoruz. Hem sizin çıkarlarınızı hem de idarenin çıkarlarını korumak için. Dünya değişiyor, zorlaşıyor. Üstüne bir de jeopolitik sorunlar var. Biz de bu değişime uyum sağlamaya çalışıyoruz. Evet, bu süreçte bazılarını istemeden kırmış olabiliriz”.

Erhan Esinduy konuşmasının sonunda, “Her şeye rağmen, güzel bir öğleden sonra geçirmenizi diliyorum. Seminerin ardından bir kokteylimiz olacak. Şimdi sözü Cedric De Souza’ya bırakıyorum; kendisi yeni düzenlemelerle ilgili güncellemeleri aktaracak” dedi.

Liberian Registry (LISCR) Kıdemli Başkan Yardımcısı Cedric D’souza da teknik seminerin açılışnda yaptığı konuşmada sözlerine; “Herkese iyi öğleden sonralar, hoş geldiniz. Yıllık seminerimize katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Cedric D’Souza, Riskar merkezinde, Virginia/ABD’de denizcilik operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısıyım” diyerek başladı. Cedric D’souza konuşmasına şöyle devam etti: “Bugünkü sunumda şu başlıkları ele alacağız: Muafiyetlerin verilmesi ve uzatılması, yasal yenileme denetimlerinin ve kuru havuzlama süreçlerinin düzenlenmesi. Kapalı alanlara girişle ilgili revize edilmiş tavsiyeleri konuşacağız; aslında uzun süredir var olan bir konu, fakat bu yıldan itibaren güncellenmiş haliyle yürürlüğe girdi. Ayrıca IMO DCS veri toplama sistemi ve CEMP güncellemelerine bakacağız. Acil kaçış düzenlemeleri ve Ship Design Committee 12 (SDC12) tarafından getirilen yeni gelişmeleri de değerlendireceğiz”.

Cedric D’souza ayrıca “Ortaklık Yoluyla Güvenlik ve Uyumluluğun Güçlendirilmesi” başlıklı sunumuyla sektör paydaşlarını iş birliği ve güvenlik uygulamalarında güçlendirme yollarını aktardı.

Seminerin bir diğer oturumunda Liberian Registry (LISCR) Offshore Hizmetler, Sıvılaştırılmış Gaz, Alternatif Yakıtlar ve Karbon Azaltımı Başkan Yardımcısı Nimia Willems, MARPOL ve Alternatif Yakıtlar Güncellemeleri ile ilgili bilgi aktararak, denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin azaltılması konularında katılımcıları bilgilendirdi. Seminer kokteyl ile sona erdi.

Erhan Esinduy: Nerelerde yanlış, nerelerde doğru yapıyoruz? Seminerde bu detayları paylaşıyoruz.

Teknik seminer oturum arasında Liberian Registry (LISCR) Türkiye Genel Müdürü Erhan Esinduy’a birkaç soru yönelttik. Bu teknik seminerin hedeflerinin ne olduğunu sorduğumuzda Erhan Esinduy şunları söyledi: “Biz bu seminerleri Liberya Bayraklı gemisi olan armatörler ve teknik ekipleri için düzenliyoruz. Davet ettiğimiz armatörlerin hepsi bizimle çalışan, bizde gemileri olan armatörler. Her sene yaptığımız seminerlerde o sene veya yakın dönemde devreye girecek yeni regülasyonları birer birer açıklıyoruz. Liberya Bayrağı olarak bizim bu regülasyonlarla ilgili duruşumuzu, neler beklediğimizi, neler yapılmasını beklediğimizi regülasyonlara uyum sağlanmasını nasıl elde edeceğimizi paylaşıyoruz. Ondan sonraki bölümde de her zaman gemilerin ve şirketlerin performanslarıyla ilgili ve Liberya Bayrağı’nın dünya çapında değişik Port State MoU'lardaki performanslarını paylaşıyoruz. Çünkü neticede bayrak ve armatör veya işletmeci firma el ele çalıştığı için, aslında aynı teknede olduğumuz için gemilerin işletmelerinde iyi performans göstermesi gerekiyor. Bu, Liberya Bayrağı’nın da iyi performans göstermesini sağlar. Dolayısıyla biz bunları paylaşıyoruz. Nerelerde yanlış, nerelerde doğru yapıyoruz? Bu detayları paylaşıyoruz. Son bölümde de alternatif yakıtlarla ilgili son gelişmeleri paylaşıyoruz. Genel anlamda baktığımızda, Türkiye'deki Liberya bayraklı armatörlerle hem yenilikleri hem yeni kuralları hem bizim neler yaptığımızı paylaşıyoruz”.