Alanya'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 2 Kişi Yüzerek Kurtuldu

Teknede bulunan 2 kişi yüzerek kıyıya çıkıp kurtuldu. Olay, saat 06.00 sıralarında Alanya'da Kızılkule açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'Aga Yıldız' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan A.Y. ve S.Y. bir süre sonra motor arızası yaşadı. Kontrolden çıkan tekne, rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kısa süre sonra su almaya başlayan tekne için A.Y. ve S.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şiddetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan iki kişi, kendi imkanlarıyla denize atlayıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Öte yandan, sahipsiz kalan tekne ise olumsuz hava şartlarının etkisiyle sürüklenerek Kızılkule yakınlarında karaya vurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

