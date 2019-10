Fenerbahçe Doğuş Yelken Kupası sona erdi

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül törenine Yönetim Kurulu Üyelerimizden İlker Dinçay, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Sorumlusu Selma Rodopman, Sporcular Yiğit Yalçın Çıtak, Çağla Dönertaş, Marıa Köroğlu, Deniz Çınar ve Ateş Çınar İle Fenerbahçe Doğuş Yelken Kupası'nda mücadele eden sporcular katıldı.

Selma Rodopman'ın açılış konuşması ile başlayan törende Uluslararası Yelken Federasyonu Asbaşkanı Nazlı İmre, 2 kez dünya şampiyonu olan sporcumuz Yiğit Yalçın Çıtak'a ödül takdim etti.

Daha sonra optimist, laser 4.7, laser radıal, laser standart, 420 ve 470 sınıflarında dereceye giren yelkenciler ödüllerini Yönetim Kurulu Üyemiz İlker Dinçay’ın elinden aldı.

Törenin sonunda Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Sorumlusu Selma Rodopman yelkene veda eden ve iş hayatına atılan sporcumuz Barsgan Dökmeci'ye bir hediye verdi.

SELMA ALTAY RODOPMAN: Türk Yelkenciliğine Hizmet Etmekten Onur Duyuyoruz

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak Türk yelkenciliğine hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.

İki gün boyunca süren yarışların ödül töreninde konuşma yapan Rodopman, şunları söyledi:

"Sevgili yelkenciler, Değerli Yelken Kulübü Başkanları, bugün burada bizimle olan deniz ve yelken tutkunu dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz…

Başta yarışların en güzel şekilde geçmesini sağlayan yarış kurulu başkanı İlker Bayındır ve ekibine, protesto kurulu başkanı Aylin Suntay ve ekibine ve yarışta emeği geçen herkese ve bu coşku dolu yarışların asıl kahramanı sevgili yelkencilere ve antrenörlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim.

Kupa alsın almasın burada yer alan kulüpleri ve yarışa katılan tüm sporcuları kutluyorum.

Çünkü hepimiz biliyoruz ki asıl olan sportmence yarışmak ve azim ile yarışı tamamlamaktır. Bizim için önemli olan yelken ailesini bir araya getirmek ve böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktı. En önemlisi de elbirliği ile çalıştığımız şekilde; Türk yelkenciliğine hizmet etmekti.

Bir Fenerbahçe geleneği olarak biz sadece futbol değil tüm amatör sporlara değer veriyoruz. Çünkü spor demek Türk gençliğinin geleceği demek, bunun bilincindeyiz. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi olarak sporcular yetiştiriyoruz, olimpiyatlara madalya hedefiyle hazırlanıyoruz.

Önümüzdeki yıl 3 sporcumuz Tokyo 2020’de ülkemizi temsil edecek, 3 sporcumuz da şu an kota mücadelesi veriyor. Aslında 4 sporcu ile katılacaktık, Çağla Dönertaş da kota alan sporcularımız arasındaydı ancak Federasyonumuzun kota kriterini değiştirmesi ile sporcumuz şu an yeniden kota mücadelesi veriyor. İnanıyorum başaracağına!

Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olma kimliğimizle Fenerbahçe olarak Tokyo heyecanımız başladı ve her geçen gün de artıyor. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporculara ve şu anda hazırlıklarını sürdüren sporculara sonsuz başarılar diliyoruz.

Tokyo 2020’ye madalya hedefiyle hazırlanırken bir yandan da 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlanıyoruz.

Geçtiğimiz ay sporcumuz Yiğit Yalçın Çıtak üst üste 2 kez Dünya Şampiyonu oldu. Tebrik ediyorum tekrar.

Sözlerime son verirken her adımımızda ve yaptığımız her çalışmada desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimize ve hedeflerimize ulaşmamızda en büyük desteği veren, sponsorluğun ötesinde bir aile yakınlığında yanımızda olan sponsorumuz Doğuş Grup YK Başkanı Sayın Ferit Şahenk’e en içten teşekkürlerimi sunarım.

Hepinize geldiğiniz için şubem adına çok teşekkür ediyorum."

YARIŞ SONUÇLARI:

470 Sınıfı:

1. Deniz-Çınar Ateş

2. Çağla Dönertaş-Maria Köroğlu

3. Kerem Erkmen-Toprak Şengüler

4.7 sınıfı:

1. Can Veysel Kaşka, Fenerbahçe Doğuş Yelken

2. Efe Güder, İstanbul Yelken Kulübü

3. E. Berk Birer, İstanbul Yelken Kulübü

420 sınıfı:

1. Cem Taylan- Lütfi Celepoven, GS Yelken Şubesi

2. Nehir Güzeltuna- Derin Acal, Fenerbahçe Doğuş Yelken

3. Hüseyin Şener- Selim Uslu, Fenerbahçe Doğuş Yelken

Radial Sınıfı:

1. Deniz Derin Bınaroğlu, İstanbul Yelken Kulübü

2. Ecem Güzel, GS Yelken Şubesi

3. Oytun Erdoğan, İstanbul Yelken Kulübü

Optimist Sınıfı:

1. Görkem Arda Koçak, GS Yelken Şubesi

2. Deniz Süvari, GS yelken Şubesi

3. Can Tunç Pekkan, Fenerbahçe Doğuş Yelken

Laser Standart:

1. Berkay Abay, Fenerbahçe Doğuş Yelken

2. Hakan Ordu, Fenerbahçe Doğuş Yelken

3. Mehmet Duran Dinç, GS Yelken Şubesi

Vira Haber