Türkiye’de ilk kez iklim değişikliğinin denizlere etkisini kamuoyunun dikkatine sunan Deniz Kültürü Derneği “Gelecek senin… Denizlerine sahip çık” sloganıyla Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen İklim Değişikliği Kurultayı’nda denizciler, gazeteciler, çevreciler ve bilim insanlarını bir araya geldi.

“İklim Değişikliği Kurultayı”nda iklim değişikliğinin denizlere etkisini kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Başkanlığını Hakkı Şen’in yaptığı, çocuklarımıza, gençlerimize çevre bilincini, deniz kültürünü aşılamayı misyon edinen ve konunun üzerine hassasiyetle eğilen Deniz Kültürü Derneği “İklim değişikliğinin denizlere etkisi ve denizcilik sektörü” başlıklı İklim Değişikliği Kurultayı’nda dünyamızı bekleyen küresel bir sorun olan iklim değişikliği, enine boyuna masaya yatırılıyor.

Nişantaşı Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sunuculuğunu Ayşe Olcay’ın üstlendiği etkinliğin açılış konuşması Deniz Kültürü Derneği Başkanı ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Dr. Hakkı Şen tarafından yapıldı. Kürsüye gelen Hakkı Şen, böyle bir etkinlikte birlikte hareket ettikleri için Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a teşekkür etti. Şen “İklim Değişikliği Kurultayı”nı düzenlemekteki amaçlarının çocuklara ve gençlere küresel ısınma ve iklim değişikliğinin geleceğimiz için büyük bir sorun oluğunu anlatmak ve bu konuda onları bilinçlenmesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Deniz Kültürü Derneği olarak iklim değişikliği konusunda herkesin elini taşın altına koymasını isteyen Doktor Hakkı Şen, böylesine önemli bir konuda yerel yönetimlere de büyük iş düştüğünü açıklarken, kurultaya davet edilmelerine rağmen yerel yönetimlerin bulunmamasını da eleştirdi.

Deniz Kültürü Derneği Başkanı ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Doktor Hakkı Şen’in ardından kürsüye gelen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ‘’İklim Değişikliği Kurultayı”nın çok önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Dünyanın en önemli sorunlarının başında yer almaya başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda eğitimcilere çok iş düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Şenay Yalçın, çıkış yolu olarak temiz enerjiyi işaret etti.

Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Dünya Denizcilik Örgütü (IMO)nun temiz bir çevre konusunda yaptığı çalışmaları anlattı. DTO Başkanı Kıran IMO’nun küresel anlamda sülfür kullanımını % 0,50 olarak sınırlayan yönetmeliğinin 1 Ocak 2020’de yürürlüğe gireceğini ve bunun çok önemli olduğunu söylerken, gemilerde daha verimli teknolojiler ve enerji kaynakları kullanarak, hızlarını ve rotalarını kontrol ederek ve çevreyi gözeten gemilerin karbon salınımı, ve emisyonlarının düşeceğini belirtti. Kıran Denizcilik kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçmek yeni nesil gemilerin inşa edildiğine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye Samra Samer geldi. Küresel çapta iklim değişikliği karşıtı eylemlerin Türkiye’deki sesi olan iklim aktivisti Samra Samer çocuklara temiz bir dünya bırakılmasını istedi. Samer Paris Anlaşması’nın önemine dikkat çekti ve Bbir an önce devletlerin bu anlaşmayı imzalamasını istedi. Samer’e DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır tarafından plaket verildi.

Samra Samer’den sonra bir konuşma yapan NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur, karbondioksit arttıkça buzulların eridiğini, buzullar eridikçe kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklık farkının azaldığına bunun da deniz seviyesinin yükselmesine yol açtığını söyledi. Abur bu durumun gelecekte dünya üzerinde kalıcı hasarlar bırakacağına dikkat çekti.

İlk oturuma DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Kıyı Enmiyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, denizcilik sektörü temsilcileri, çevreciler gazeteciler ve bilim adamları katıldı.

Vira Haber