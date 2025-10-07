İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Panama Deniz Ticaret Odası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Odamız Genel Merkezi’nde 6 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen törende, iş birliği protokolüne İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Panama Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rene Gomez imza attı.

Protokol, Türkiye ve Panama Cumhuriyeti arasında denizcilik sektöründe bilgi paylaşımı, eğitim, yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi alanlarda karşılıklı iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

İmza törenine, Panama Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Karina Arias, İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime Delvalle, Panama Deniz Ticaret Odası temsilcilerinden Andres Elias Mata, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Barış Türkmen, Disiplin Kurulu Üyesi Av. Hakan Tüfekçi ve Meclis Üyesi Cihat Yavuz Güler katıldı.

Vira Haber