İMEAK Deniz Ticaret Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Odanın 2025 Yılı Bilançosu ve Kesin Hesabı onaylandı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, bilanço ve kesin hesabın onaylanması dolayısıyla Meclis üyelerine teşekkür etti.

Güncel gelişmeleri de değerlendiren Tamer Kıran, mart ayında küresel ekonomiyi ve Türkiye’yi en çok etkileyen gelişmenin, 28 Şubat itibarıyla ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ancak tam dikkatler bu bölgeye çevrilmişken, bugün İstanbul Boğazı’nın yaklaşık 15 mil açığında, 140 bin ton ham petrol taşıyan Türk sahipli bir tankere yönelik, insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırı haberini endişe ve üzüntüyle öğrendik. Şükür ki saldırı sonucunda Türk personelden oluşan gemi mürettebatı arasında herhangi bir yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimiz olmuştur.”

Gemi personeli ve sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Tamer Kıran, “Söz konusu hadise; denizlerimizde ve özellikle İstanbul Boğazı gibi stratejik öneme sahip bir su yolunun yakınında gerçekleşmiş olması nedeniyle, deniz ticaretinin güvenliği, seyrüsefer emniyeti ve çevresel hassasiyetler bakımından son derece dikkatle ele alınması gereken bir gelişmedir. Olayın, devletimizin ilgili kurumları tarafından çok yönlü ve titizlikle değerlendirileceğine, gerekli tedbirlerin süratle alınacağına olan inancımız tamdır.” diye konuştu.

Ortadoğu’daki savaşta çatışmaların sürmesinin ve Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalmasının; küresel büyüme beklentilerini aşağı çektiğini, enflasyon tahminlerini ise yukarı yönlü revize ettirdiğini ifade eden Kıran, bu gelişmelerin stagflasyon riskini küresel ekonominin en önemli gündem maddesi haline getirdiğini vurguladı.

Çatışmanın, küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanmasının, etkilerin çok daha derin hissedilmesine neden olduğunu belirten Tamer Kıran, özellikle petrokimya ve türev ürünlerde ortaya çıkan arz sorunlarının, zincirleme etkiyle üretim ve ticaret üzerinde baskıyı artırdığını söyledi.

Savaşın yarattığı belirsizlik ortamının yalnızca sanayi ve tarımı değil, hizmetler sektörünü de etkilediğini belirten Tamer Kıran, küresel güven kaybını turizm talebini aşağı çekerken, dünyanın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan turizmdeki daralmanın, büyüme açısından ilave bir risk unsuru haline geldiğini kaydetti.

Hafta başında ABD Başkanı Trump’ın İran ile olumlu görüşmeler yaptıklarını açıklaması ve bu nedenle enerji tesislerine yaptıkları saldırıları 5 gün durdurma kararı aldıklarını bildirmesinin petrol fiyatlarını 100 dolarlara çekerken piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yarattığını belirten Tamer Kıran, “Ancak önümüzdeki günler, savaşın seyri açısından kritik önem taşımaktadır. Çatışmaların devam etmesi ve Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı kalması halinde stagflasyon riskinin daha da artması kaçınılmaz olacaktır.” dedi.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıran, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu sürdürdüğünü belirterek, “Orta Doğu’daki savaşın kısa vadede ülkemiz ekonomisine olumsuz etkileri bulunsa da artan bölgesel risklerin orta vadede Türkiye’ye yönelimi artırma potansiyeli taşımaktadır. Bu çerçevede yatırım ortamını iyileştirecek politikaların hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.” diye konuştu.

“Made in Europe” kapsamına Türkiye’nin dahil edilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirten Tamer Kıran, “Başta otomotiv olmak üzere birçok sektörümüz açısından ciddi bir rekabet kaybı riskinin söz konusu olabileceği bu sorunun giderilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu sürecin otomatik olmadığını, Avrupa Birliği’nin ürün standartlarını sürekli güncellediğini ve bu değişimlere hızlı uyum sağlanmaması halinde benzer risklerin yeniden ortaya çıkabileceğini de göz ardı etmememiz gerektiğini vurgulamak isterim.” dedi.

Hürmüz Boğaz’ındaki Gelişmeler Denizcilik Sektöründe Önemli Endişelere Yol açtı

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin denizcilik piyasalarında önemli endişelere yol açtığını belirten Kıran, boğazdan geçen gemi sayısının çatışma öncesine göre yaklaşık %95 azaldığını ifade etti.

Tamer Kıran, “Enerji piyasasındaki bu gelişmeler tanker navlunlarını güçlü tutarken, konteyner navlunlarında sınırlı bir artış gözlenmektedir. Dökme yük piyasası ise şimdilik daha durağan bir görünüm sergilemektedir. Genel olarak bakıldığında, çatışmanın navlun piyasalarına etkisi beklentilerin altında kalmış ve seviyeler pandemi dönemindeki zirvelerin oldukça gerisinde seyretmiştir.” dedi.

Kıran, tüm belirsizliklere rağmen 2026 yılında küresel denizyolu taşımacılığının %1,4 büyüyerek 13,1 milyar tona ulaşmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Gemi Acenteliği Eğitimleri

Toplantıda sektörle ilgili önemli gelişmeleri de paylaşan Tamer Kıran, üyelerden gelen talebin ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimler neticesinde en son 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitimleri”nin yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Tamer Kıran, bu kapsamda; 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Merkez ve İskenderun Şubemiz, 20 Nisan 2026 tarihinde ise İzmir ile Karadeniz Ereğli Şubelerimizde eş zamanlı olarak fiziki katılımlı yenileme eğitimlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa’nın denizcilik sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve limanların yeşil ile dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 4 Mart tarihinde yayımladığı AB Endüstriyel Denizcilik Stratejisi ile AB Limanlar Stratejisi hakkında bilgi veren Tamer Kıran, “Avrupa Birliği ile olan güçlü ticaret ilişkilerimiz ve sektörler arası entegrasyon düzeyimiz dikkate alındığında, söz konusu stratejilerin sunduğu fırsatların yakından takip edilmesi ve ülkemiz denizcilik sektörünün bu dönüşüm sürecinden azami ölçüde istifade etmesinin büyük önem taşıdığını belirtmek istiyorum.” dedi.

DTO Mobil Uygulaması Hizmete Açıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın dijitalleşme vizyonu kapsamında geliştirilen mobil uygulamanın Apple ve Android mağazalarında “İMEAK Deniz Ticaret Odası” adıyla yayına alındığını bildiren Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Bu sadece bir yazılım değil; Odamız ile üyelerimiz arasındaki bağı dijital dünyada daha da güçlendiren bir iletişim hizmeti olacaktır. Üyelerimiz uygulamayı cep telefonu ve diğer mobil cihazlarına indirerek mevcut kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapabilecek; üyelik bilgilerine erişebilecek ve işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Ayrıca sirküler ve duyurular anlık bildirimlerle doğrudan mobil cihazlara ulaştırılacaktır. Bu noktada, sistem kayıtlarında yer alan sicil, vergi numarası veya e-posta bilgilerinde eksiklik ya da hata bulunan üyelerimizin sicil birimimiz ile iletişime geçmelerinin önem arz ettiğini özellikle hatırlatmak isterim. Bu uygulamanın, üyelerimizle iletişimimizi daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir hale getireceğine inanıyor; camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Denizcilik Hatıra Ormanı İçin 22 Bin Fidan Dikilecek

Çevresel sorumluluklar kapsamında önemli bir projeyi de paylaşan Tamer Kıran, 19 Nisan 2026 Pazar günü İstanbul Çekmeköy Şile Yolu mevkiinde 22 bin fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı.

“Denizcilik Hatıra Ormanı” adını verdikleri fidan dikim törenine denizcilik sektörünü oluşturan 43 müzahir kuruluşunun yönetim kurulu başkanlarını, aileleriyle birlikte davet ettiklerini, sembolik olarak 43 müzahir kuruluşunun her birinin adına birer fidan dikileceğini belirten Tamer Kıran, “Bu şekilde hem sektörümüzün birliğini hem de kıymetli 43 sektör paydaşımızın isimlerini gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız bu ormanda yaşatmayı arzuluyoruz” dedi.

Tamer Kıran ayrıca, Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın (TÜDEV) 2025 Faaliyet Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nın 30 Nisan Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleştirileceğini, akabinde saat 13.30’den itibaren Nisan ayı Meclis ve 8. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantılarının Tuzla’daki TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacağını duyurdu.

Toplantıda, gazeteci Metehan Demir, "Savaşın Türkiye'ye etkileri, riskler ve fırsatlar – Dünya savaşına dönüşme riskleri" konulu sunum yaptı.

