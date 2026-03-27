Gemi Mühendisleri Odası’nda Seçim Heyecanı

28 Mart’ta yapılacak genel kurul ve 29 Mart’ta yapılacak TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) seçimlerinin ardından Nisan ayında yapılacak Türk Loydu seçimleri, sektörün kurumsal yapısı, teknik standartları ve mühendislik ekosisteminin geleceği açısından belirleyici rol oynayacak.

“Birlikte Bir Şey Yapmalı” Platformu’nun başkan adayı Osman Kahraman, gemi mühendisliğinin Türkiye ekonomisi için yüksek katma değer yaratan stratejik alanlardan biri olduğunu belirterek, gemi inşa sanayisinin üretim zinciri boyunca geniş bir istihdam ve sanayi etkisi oluşturduğunu söyledi. Seçim öncesinde açıklama yapan Kahraman, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 90’ının deniz yoluyla gerçekleştiğini hatırlatarak denizcilik sektörünün ekonomik büyüme, ihracat ve cari denge açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle gemi inşa ve denizcilik sanayisinin ekonomik bağımsızlık açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Osman Kahraman, mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesinin küresel rekabette avantaj sağlayacağını ifade etti ve

“Kendi gemisini tasarlayan, inşa eden, işleten ve klaslayan bir Türkiye, uluslararası rekabette daha güçlü konuma ulaşacaktır” dedi.

Gemi inşa sanayisinde yaratılan her bir doğrudan istihdamın yan sanayi ve hizmet sektörlerinde 6 ila 8 kat dolaylı istihdam etkisi oluşturduğunu belirten Kahraman, “Bir gemi mühendisi istihdam etmek aslında bir sanayi ordusunu harekete geçirmektir” dedi. Yeni dönemde genç mühendislerin sektörde kalmasını desteklemek amacıyla mentorluk ağı, şeffaf burs sistemi ve sektörle entegre staj programları oluşturmayı planladıklarını belirten Kahraman, daha önce Türk Loydu bünyesinde kurulumunda görev aldığı burs otomasyon sistemine benzer bir yapının GMO’ya kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Karbon regülasyonları, alternatif yakıt teknolojileri ve sürdürülebilirlik başlıklarının gemi mühendisliği için yeni fırsatlar sunduğunu belirten Kahraman, uluslararası meslek örgütleriyle teknik iş birliklerinin artırılmasının planlandığını söyledi. Osman Kahraman, mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesinin Türkiye’nin üretim gücü ve ihracat performansına katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye’de şu anda kayıtlı 4600’ün üzerinde kayıtlı gemi mühendisi olduğunu belirten Osman Kahraman, “Türkiye’de tersanelerimiz alt yapı olarak hazır ve çok niş projeler üretiyor. NATO ülkelerine gemi pazarlar hale geldik. Dünyanın ilk elektrikli römorkörünü bizim tersanelerimiz üretti. Yine dünyanın ilk yelkenli kuru yük taşıma gemisi bizim tersanelerimizde üretildi. Şu anda Portekiz donanmasına gemi üreten bir tersanemiz var. Uçak gemisi projesi başlıyor. Bütün bunlarda gemi mühendislerimizin katkısı çok büyük. Çünkü bir tersanenin kurulmasından proje teslimine kadar gemi mühendisleri rol alıyor” dedi.

