Bakan Uraloğlu’ndan Vurulan Gemi İle İlgili Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dün gece saatlerinde Karadeniz açıklarında patlama meydana gelen gemiyle alakalı olarak, “Şu an için net söyleyebileceğimiz şey dış kaynaklı bir patlama, özellikle gemiyi devre dışı bırakmak için makine dairesine bilerek yapılmış bir saldırı” ifadelerini kullandı.

Eski ismi Beşiktaş Dardanelles yeni ismi Altura olan yabancı bayraklı ve Türk işletene ait petrol gemisine, Rusya’dan Liverpool’a gittiği esnada dün gece saat 00.30 sıralarında İstanbul Boğazı’na 14 mil mesafede saldırı gerçekleştirildi. Geminin makine dairesinde yaşanan patlamanın ardından olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-11 ve Kurtarma-12 gemileri ile hızlı bot ve Kıyı Emniyeti-5 ekipleri yönlendirildi. Gemide bulunan 27 Türk mürettebat yara almadan kurtarıldı.

Uraloğlu, yaşanan patlamanın dış kaynaklı ve bilerek yapılmış bir saldırı olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: “Rusya’dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı ve Türk işletene ait bir geminin makine dairesinde gece yarısından sonra bir patlama meydana geldi. Bizim acil ana arama kurtarma merkezine bildirim yapılmasının ardından oraya kıyı emniyeti ile sahil güvenlik unsurları sevk edildi. Patlamada özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz; bu da insansız deniz aracıyla yapılmış olabilir. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz şu an oraya yönelmiş durumdalar, önümüzdeki saatlerde detaylı olarak tespit edecekler. Şu an için net söyleyebileceğimiz şey dış kaynaklı bir patlama olduğu. Özellikle gemiyi devre dışı bırakmak için makine dairesine bilerek yapılmış bir saldırı. Petrol taşıyan bir gemi olduğu için saldırının da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yapıldığı ihtimali yüksek. Mürettebatın tamamı Türk ve herhangi bir yaralanma ya da sağlık problemi yok. Olay yerine gerekli tüm unsurları yönlendirdik; takibini gerçekleştiriyoruz.”

