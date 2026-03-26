İstanbul Boğazı Girişinde Türk Sahipli Petrol Tankerine Saldırı

Ham petrol yüklü Türk petrol tankerine İstanbul Boğazı’nın 15 mil açığında Karadeniz’de drone isabet etti. Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu. Tankere İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de drone isabet etti. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu ve makine dairesinden su aldığı açıklandı. Drone isabet eden tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

Tankerde bulunan denizcilerden yaralanan olmadığı bildirilirken, 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tankerin Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki liman şehri Novorossiysk'ten yola çıktığı tespit edildi.

Saldırıya uğrayan tanker daha önce “Beşiktaş Dardanelles” adıyla hizmet verdi. Mayıs 2024’te Panama merkezli Kayseri Shipping tarafından satın alınarak “Kayseri” adıyla filoya katılan gemi, Kasım 2025’te Pergamon Denizcilik bünyesine geçtikten sonra “Altura” adını aldı.

Tanker son dönemde uluslararası yaptırım listelerinde yer almasıyla da dikkat çekiyordu. 24 Ekim 2025’te Avrupa Birliği (AB), 13 Aralık 2025’te İsviçre ve Ukrayna, 24 Şubat 2026’da ise Birleşik Krallık tarafından yaptırım kapsamına alındığı bildirildi. Ayrıca, Kayseri Shipping’in kurucusu Hector Varela De Leon’un Temmuz 2025’te ABD yaptırım listesine eklendiği, şirketin ise İran Millî Güvenlik Yüksek Konseyi’nin eski Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin oğlu Muhammed Hüseyin Şemhani ile bağlantılı olabileceğine yönelik iddiaların bulunduğu ifade ediliyor.

Bakan Uraloğlu'ndan İlk Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rusya'dan yola çıkan yabancı bayraklı Türk işletene ait geminin makine dairesinde patlama olduğunu açıkladı. Uraloğlu, “Geminin makine dairesinin insansız deniz aracı ile hedef alındığını düşünüyoruz” dedi.

