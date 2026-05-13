İMEAK DTO Heyeti, MCA 2026 İçin Panama’da Temaslarda Bulundu

İMEAK Deniz Ticaret Odası heyetinde Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, İsmail Görgün ve Serhat Barış Türkmen ile Meclis Üyesi Cihat Yavuz Güler ve Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Hakan Tüfekçi yer aldı.

Heyet, Panama Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen MCA 2026 açılış resepsiyonu ve kongre programına katılarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez başta olmak üzere uluslararası denizcilik camiasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Program kapsamında ayrıca Panama’daki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, Türkiye’nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve Ticaret Müşaviri Halise Büşra Ünsal Hür’ü ziyaret etti.

Büyükelçilik Resmi Konutu’nda düzenlenen resepsiyonda Türk ve Panamalı denizcilik ve taşımacılık sektörü temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca program kapsamında Panama Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, Panama Yatırım Ajansı (PROPANAMA), Panama Denizcilik Otoritesi ve Panama Kanal İdaresi ile heyetler arası görüşmeler yapıldı. Heyet, özel bir organizasyon kapsamında Panama Kanalı’nı da ziyaret etti.