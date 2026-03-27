İran Hürmüz Boğazı’nı Yeniden Kapattı

Savaşın 27. gününde İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni bir açıklama geldi. İslam Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı belirtildi.

Bildiride, bu sabah saatlerinde üç farklı ülkeye ait konteyner gemisinin, izinli koridorları kullanarak boğazdan geçme girişiminde bulunduğu aktarıldı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ve uyarıları neticesinde söz konusu gemilerin rotalarından dönmek zorunda kaldığı ifade edildi. ABD yönetiminden gelen "Hürmüz Boğazı açık" yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Devrim Muhafızları, boğazın fiilen kapalı olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda, yasağa uymayarak boğazı kullanmaya çalışan unsurların "sert bir karşılıkla" karşılaşacağı mesajı verildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, ABD güçlerine saldırıların devam edeceğini ve bölgedeki ülkelerdeki sivillere ABD askerlerinin konuşlandığı alanları derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. ABD'nin İran'ın ateşi altındaki bölgedeki üslerini terk ederek sivil bölgelerde masum halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, "Bölgenin saygıdeğer halkı, İranlı sivilleri acımasızca öldüren ve şahsiyetlere suikast düzenleyen Amerikan terörist güçlerini ve gaspçı rejimi nerede bulursak bulalım ortadan kaldırma görevimiz olduğundan zarar görmemeniz için Amerikan güçlerinin konuşlandığı bölgeleri derhal terk etmenizi tavsiye ederiz" ifadeleri kullanıldı.

