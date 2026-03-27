Tersan Tersanesi Acta Hercules’i Teslim Etti

Aralık 2025’te teslim edilen Acta Pegasus’un ardından Acta Hercules, geliştirilmiş açık deniz kabiliyetleri ve sürdürülebilir tasarım özellikleriyle seriyi devam ettiriyor. Tersan Tersanesi’nin Yalova tesislerinde inşa edilen gemi, 135 kişiye kadar konaklama imkânı sunmakta olup, SMST tedariki olan 3 boyutta hareket dengeleme kabiliyetli personel geçiş platformu ve 3 boyutta hareket kabiliyetli vinç gibi ileri seviye açık deniz erişim ve kaldırma sistemleriyle donatıldı. Acta Marine’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, Acta Hercules metanol kullanıma hazır ve düşük emisyonlu açık deniz operasyonlarına geçişi destekleyecek kabiliyetlerle donatılarak teslim edildi.

Ulstein’ın gelişmiş, geminin hem baş hem de kıç tarafındaki çift X-STERN gövde tasarımı ile inşa edilen Acta Hercules ileri seviye saha içi operasyon kabiliyeti, yüksek DP performansı ile zorlu hava koşullarında optimum operasyon imkânı sunuyor. Gemi, dizel (MGO) veya MGO ve metanol karışımıyla çalışabilen çift yakıtlı ana makineler ve önemli bir akü kapasitesi ile donatıldı. Güvenli ve verimli açık deniz operasyonlarını desteklemek için Acta Hercules, dalga hareketlerini tamamen dengeleyebilen (full compensation) özellikli 6 ton kaldırma kapasiteli 3 boyutta hareketli vinç ve 3 metreye kadar dalga yüksekliklerinde bile güvenilir personel transferi sağlayan, dalga hareketlerini telafi edebilen (motion compensation) Walk-to-Work personel geçiş platformu ile donatıldı. Mürettebat refahı ön planda tutularak tasarlanan Acta Hercules, 88 yüksek konforlu kabin, modern imkânlar, çok amaçlı salonlar, spor salonları, sauna ve akıllı bağlantı özellikleri sunuyor.

Tersan Tersanesi CEO’su Mehmet Gazioğlu; “Pegasus’un ardından Acta Hercules’i teslim etmek, Acta Marine ile iş birliğimizin gücünü ve uluslararası standartlarda karmaşık açık deniz gemileri inşa etme kabiliyetimizi göstermektedir. Acta Marine ile birlikte Avrupa’nın enerji dönüşümüne gemi inşa uzmanlığımızla katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi. Acta Marine CEO’su Rob Boer ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Acta Hercules’in teslimi, yeni nesil filomuzun genişlemesinde önemli bir adımı temsil ediyor. Bu gemi, açık deniz rüzgâr sektöründeki müşterilerimize güvenilir ve yüksek kaliteli destek hizmetleri sunma taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Geminin tamamlanmasında emeği geçen Tersan Tersanesi ve tüm ortaklara teşekkür ediyoruz. Serinin kalan gemileri Acta Gemini ve Acta Aquarius’u planlanan takvime uygun şekilde filomuza katmayı ve iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz”.

Serinin kalan iki gemisi Acta Gemini ve Acta Aquarius’un da 2026 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Bu dört gemilik program, Acta Marine’in modern ve sürdürülebilir filoya yönelik yatırımlarının bir göstergesi olup, Tersan Tersanesi’nin bu misyona en büyük katkıyı sağlayan stratejik paydaş konumunu da ortaya koymaktadır.

