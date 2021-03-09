IV. Yakamoz: Deniz Ve Kadın Sempozyumu Yapıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) tarafından düzenlen IV. Yakamoz Deniz ve Kadın Online Sempozyumu’nda denizcilik sektöründeki kadın konuşmacılar yer aldı. Saat 13’te “Denizin Işıltısı Kadınlarımız” mottosuyla düzenlenen sempozyuma TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, İnce& Co ortağı Rita Al Samaani Jansen, Denizcilik Departman Yöneticisi Patrizia Kern- Fereetti, Prof. İlknur Erdoğan Colmorn (Seyir ve Dijitalleşme HSB), Kaman Denizcilik Atanmış kişi ve Kalite Müdürü Melisa Özen, Dan Bunkering’den Bunker Trader Ada Ezgi Başer, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü Yonca Çetin, Uzakyol Başmühendisi Nilgün Bal Doğan, Demircan Hukuk Bürosu Kurucusu Sena Demircan katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan Feramuz Aşkın, 8 Mart Kadınlar Günü’nün kadınların çok ağır şekilde maruz kaldıkları eşitsizlik, sömürü, şiddet ve adaletsizliklere karşı mücadele günü olduğunu belirterek, “Çalışma yaşamı açısından cinsiyet ayrımcılığı, kadınların cinsiyetlerinden dolayı çalışma yaşamından dışlanması ve bunun sorucunda iş yerindeki güç, tatmin düzeyi ve gelirin erkekler arasında paylaşılması demektir. Ne yazık ki toplumdaki genel algı “Kadın işi düşük statülü, düşük ücretli, geçici güvencesiz olan niteliksiz işlerden; bu karşılık erkek işi de yetki ve sorumluluk getiren yüksek ücretli, sürekli ve güvenceli olan nitelikli işlerden oluştuğu yönündedir. Gerekli bilgi beceri ve deneyime sahip her bireyin kendi kariyeri için kendi isteği ile küçük ya da büyük adımlar atmaya hakkı vardır. Bugün denizlerimizde kadın istihdamı sorunu belli düzeyde çözülmüş olsa bile kadınlarımızın iş yaşantısının bir var oluş savaşına dönüştüğü de bilinmektedir. Denizcilik sektöründe çalışan kadınlar işin zorluğundan ziyade erkek meslektaşları tarafından çıkarılan zorluklara mücadele etmek durumunda kalmışlardır” diye konuştu.

Tüm YAKAMOZ organizasyonlarında olduğu gibi, sempozyumun amacına ulaşması için bu yıl da desteklerini esirgemeyen tek ve ana sponsor Transbos Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Mertcan da sempozyumda konuşma yaptı. Yakamoz sempozyumlarının her yıl gelişmesine ve parlamasına şahit olduklarını vurgulayan Mertcan, “Bizim bu sosyal projede bulunmamızın birçok nedeni var. Bunlardan belki en önemlisi bizim Anadolu’da nineleri ve anneleri tarafından büyütülmüş nesillerin torunları olmamız” dedi.

İnce Şirketinin Dubai ortağı ve Lloyd Yaşam Boyu Ödülü sahibi Rita Al Samaani Jansen de sempozyumda kendi çalışma hayatı yolculuğu hakkında bilgiler verdi. Zor bir çalışma hayatı olduğunu ifade eden Jansen, “Kendimin en büyük eleştirmeni benim. Bu yüzden aslında çalışma hayatına devam edebildim. Bu şekilde motivasyon kaynağını buldum. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Hırsım ve tutkum her zaman beni başarılı olma yoluna itti” dedi.

Davetli konuşmacı Swiss Re's şirketinde Denizcilik Departman Yöneticisi Patrizia Kern- Fereetti, çalışma hayatı ve iş tecrübelerinden bahsederek “Farklı beceriler bir araya getirilirse başarı elde edileceğine inanıyorum. Herkesin oynayacak bir rolü vardır. Mesela ben farklı yetenek ve becerilere kıymet veren bir şirkette çalışıyorum. Eğer Swiss Re's gibi bir şirkette çalışmamış olsaydım burada çalışıyor olmazdım. Böylesi bir şirket bana fırsat tanıdı dedi” diye kaydetti.

Prof. İlknur Erdoğan Colmorn da sempozyumda bir konuşma yaparak kendi kişisel yolculuğundan, denizcilikte dijitalleşmeden ve denizcilik eğitimi için gelecekteki eğilimlerden bahsetti. Seyir ve Dijitalleşme konularında bilgilendirmeler yapan Colmorn, şunları söyledi: “Yeni öğrencilere, denize çıkacaklara tavsiyem neden bilmiyorum bir süre sonra okumak araştırmak duruyor. Önce kendi işimize yoğunlaşıyoruz. Ondan sonra biraz rahatlayıp bırakıyoruz. Hata yapmaktan korkmayın. Ondan da bir şeyler öğreniyoruz. Okumaya araştırmaya her zaman açık olunmalı.”

Kaman Denizcilik Atanmış Kişi ve Kalite Müdürü Kaptan Melisa Özen de sempozyumda bir konuşma yaparak görevini, gemilerin uluslararası standartlara uygun halde tutulması, gemi ve ofiste emniyet bilincinin yükseltilmesi, kazasızlık hedeflerinin karşılanması ve 3. Taraf denetimlerine hazır bulunulması için prosedürler oluşturmak ve bunların gemi üzerinde fiziki takibini yapmak olarak özetlese de, özetlenemeyecek kadar kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Dan Bunkering’den Bunker Trader Ada Ezgi Başer denizcilik sektörü yolculuğunda en büyük avantajının kendisini tanımak olduğunu ifade etti. Başer, “Bir tek mutlu olduğumuz yerde çalıştığımız yere faydamız oluyor. Mutlu olmak önceliğimiz olmalı” diye konuştu.

2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme mühendisliğinden mezun olup konteyner gemilerinde Uzakyol Vardiya Zabiti olarak çalışmaya başlayan, ardından 2017 yılında Mersin’de Deniz Trafik Operatörü olarak görev yapmaya başlayan ve bu görevi halen sürdüren Trafik Deniz Operatörü Yonca Çetin de sempozyuma deneyimleri ve çalışma hayatı konularında katkıda bulundu.

Sempozyum, Uzakyol Başmühendisi Nilgün Bal Doğan ve Demircan Hukuk Bürosu Sena Demircan’ın da sektöre dair tecrübe ve genel görüşlerini aktarmaları sonrasında soru-cevapların ardından sona erdi.

Vira Haber