Kaptan Mustafa Can: “Denizde Tehlike Saniye Beklemiyor”

Geçen hafta Çin’de 1. Zabit Selçuk Elibol’un, bugün ise Rusya'da 1. Zabit Yücel Ulaşkın’ın çalıştıkları gemilerde draft ölçmek için çarmıh ile inerken düşmeleri sonucu hayatlarını kaybetmeleri “emniyet ekipmanlarını” gündeme getirdi. Deniz Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı ve Transbosphor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Mustafa Can, her gemide bulunan emniyet ekipmanlarının can güvenliğini sağlamayı amaçladığını ve mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

DENİZDE KURALLAR CANLA YAZILIYOR

Denizcilerin çarmıhı kullanırken mutlaka IMO kuralları gereği gemilerde bulunması zorunlu olan ve bir ucu halatla gemiye bağlı can kemeri kullanmaları gerektiğini belirten Can, “O an içinde bulunduğumuz ortam gereği belki işimizi bir an önce bitirmek, belki de kemeri takmaya üşendiğimizden ‘iki dakikada iniveririm’ diyoruz ama tüm kazaların bir anlık dalgınlıkla ve birkaç saniye içerisinde olup bittiğini unutuyoruz. Oysa kardeşlerimiz, günümüzde otomatikleri bile üretilen can kemeri ve halatını takmış olsalardı bugün aramızda olacaklardı. Denizde ne yazık ki kurallar canla yazılıyor. Bunun içindir ki gemilerimizle büyük harflerle Safety First (Önce Emniyet) ifadesi yer alıyor” dedi.

Can sözlerini, “Bu kazaların son olmasını temenni ediyor, her iki kardeşimize de Allah'tan rahmet, denizcilik camiamıza başsağlığı diliyorum” diyerek bitirdi.