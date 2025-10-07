Karadeniz Kıyılarında Bir İnsansız Deniz Aracı Şüphesi Daha

Artvin’in Hopa-Arhavi açıklarında denizde şüpheli bir cisim gören balıkçılar, cismin insansız deniz aracı olabileceği ihtimaliyle durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, inceleme başlattı.

Geçtiğimiz hafta Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracının bulunmasının ardından bu kez Artvin açıklarında benzer bir olay yaşandı. Balıkçılar, suyun üzerinde sürüklenen bir cisim fark etti. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden balıkçılar, durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verdi.

İlk belirlemelere göre, cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden denize düşen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaştıktan sonra çevrede güvenlik tedbiri aldı. Uzman ekiplerin yapacağı incelemenin ardından cismin türü netlik kazanacak ve gerekli görülmesi halinde bulunduğu yerde imha edilecek.

Karadeniz’de son haftalarda benzer vakaların yaşanması, bölgedeki balıkçılar arasında tedirginliğe yol açtı. Özellikle Trabzon açıklarında tespit edilen Ukrayna menşeli insansız deniz aracının ardından, Karadenizli balıkçılar denizde gördükleri her şüpheli nesneyi dikkatle inceleyip yetkililere bildiriyor.

Vira Haber