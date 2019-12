MIP’den bir rekor daha

Yaptığı mega yatırımlar, gerçekleştirdiği projeler ve kazandığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren MIP, gün aşırı yakaladığı rekorlara bir yenisini ekledi ve günlük 7 bin 940 TEU konteyner hareketiyle yeni bir rekora imza attı.

Her geçen gün başarılarına bir yenisini ekleyen MIP, yılın ilk on bir ayında 1 milyon 769 bin TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti. 2018 yılında ulaştığı 1 milyon 720 bin TEU rakamıyla Türkiye Konteyner Limanları arasında ilk sıraya yerleşen MIP, bu barajı 1 milyon 769 TEU konteyner iş hacmiyle 2019 yılının ilk on bir ayında geçmiş oldu.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yapılan yatırımlar sayesinde limanın operasyon kabiliyetinin geliştiğini söyledi. Van Daele; “Artan gemi boylarına yönelik kesintisiz hizmet verebilmek için kapıların yapılandırılması, ekipman yatırımları, genişleme projeleri ve operasyonun ihtiyacına paralel olarak iyileştirme çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki tüm liman kullanıcıları ile hinterlandımızın beklentilerini karşılayabilmek için yarım milyar dolar yatırım planladık. Kaliteyi ön planda tutan hizmet anlayışıyla, dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber