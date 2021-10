Rusya, nükleer denizaltıdan Zirkon füzesi fırlattı

Rusya, Zirkon isimli hipersonik güdümlü füzesini bu kez bir nükleer denizaltıdan denedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'rakipsiz bir yeni nesil silah' diye nitelediği füzenin, hedefi başarıyla vurduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füze fırlatma denemesinin Severodvinsk isimli nükleer denizaltıdan yapıldığı belirtildi. Buna göre, Barents Denizi'nde konuşlu denizaltıdan fırlatılan hipersonik füze, hedefini vurdu.

Karanlıkta yapılan denemenin görüntüleri bakanlığın Twitter hesabından paylaşılırken, "Zirkon füzesinin bir nükleer denizaltından deneme fırlatışı başarılı oldu" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, aynı füzeyi temmuz ayında da bir savaş gemisinden fırlatarak deneme gerçekleştirmişti.

Rusya'nın yeni nesil hipersonik füzeleri hız, manevra kabiliyeti ve uçuş yüksekliği açısından son derece gelişmiş addediliyor.

Putin 2018 yılında bir dizi yeni hipersonik silah yapma planlarını açıklamış, bu silahların dünyanın neredeyse her noktasını vurabileceğini ve Amerikan yapımı füze savunma sistemlerine yakalanmayacağını savunmuştu.

#Footage #RussianNavy to perform the first test launch of a #Tsirkon hypersonic missile from a nuclear submarine https://t.co/ndA9YevUrz#CruiseMissiles #MissileLaunch #WeaponTrials #Submarines #RussianWeapons pic.twitter.com/CWZEAWfgYz