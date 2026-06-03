Şadan Kaptanoğlu’ndan Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes’e Ziyaret

DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı kapsamında bulunduğu Atina’da, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile bir araya geldi.

Her Posidonia döneminde gerçekleştirilen geleneksel ziyaret kapsamında yapılan görüşmede, denizlerin tüm ülkeler için ortak bir yaşam kaynağı olduğu vurgulanırken, deniz çevresinin korunmasında uluslararası iş birliğinin taşıdığı önem ele alındı.

Ziyarete, TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ile Atina Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Şahika Deniz Hançer de katıldı. Görüşmede ayrıca, iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkilerine karşı Türkiye ve Yunanistan arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TURMEPA, Posidonia 2026 kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla denizlerin korunması, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor.

Vira Haber