İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Türk Denizcilik Firmaları Posidonia 2026’da Yerini Aldı
Türk Denizcilik Firmaları Posidonia 2026’da Yerini Aldı

Türk Denizcilik Firmaları Posidonia 2026’da Yerini Aldı

Dünyanın en önemli denizcilik organizasyonlarından Posidonia 2026, Türk denizcilik sektörünün yoğun katılımıyla başladı.

A+A-

Çok sayıda Türk firması, Atina’da düzenlenen fuarda ürün ve hizmetlerini uluslararası denizcilik camiasına tanıtıyor.

Küresel denizcilik sektörünün buluşma noktası olan Posidonia 2026, Yunanistan'ın başkenti Atina’da kapılarını açtı. 83 ülkeden binlerce katılımcının yer aldığı organizasyonda, Türk denizcilik sektörü de güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

Gemi inşa, bakım-onarım, denizcilik ekipmanları, klaslama ve denizcilik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda Türk firması, fuar boyunca uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni iş birliği ve ihracat fırsatlarını değerlendirecek.

Denizcilik sektörünün geleceğine yön veren teknolojilerin sergilendiği Posidonia 2026, Türk firmalarına küresel pazardaki görünürlüklerini artırma ve yeni ticari bağlantılar kurma imkânı sunuyor.

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-40-05.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-40-38.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-44-33.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-54-53.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-57-32.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-57-39.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-59-36.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-13-00-46.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-13-04-52.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-13-38-02.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-13-39-03.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-13-50-20.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-26-53.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-31-40.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-12-54-20.jpeg

whatsapp-image-2026-06-02-at-13-47-45.jpeg

 

Vira Haber

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.