Türk Denizcilik Firmaları Posidonia 2026’da Yerini Aldı

Çok sayıda Türk firması, Atina’da düzenlenen fuarda ürün ve hizmetlerini uluslararası denizcilik camiasına tanıtıyor.

Küresel denizcilik sektörünün buluşma noktası olan Posidonia 2026, Yunanistan'ın başkenti Atina’da kapılarını açtı. 83 ülkeden binlerce katılımcının yer aldığı organizasyonda, Türk denizcilik sektörü de güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

Gemi inşa, bakım-onarım, denizcilik ekipmanları, klaslama ve denizcilik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda Türk firması, fuar boyunca uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni iş birliği ve ihracat fırsatlarını değerlendirecek.

Denizcilik sektörünün geleceğine yön veren teknolojilerin sergilendiği Posidonia 2026, Türk firmalarına küresel pazardaki görünürlüklerini artırma ve yeni ticari bağlantılar kurma imkânı sunuyor.

Vira Haber