HGBS Tüm Havalimanlarında Devreye Alındı: Sektörün Görüş ve Değerlendirmeleri Sürece Yansıdı 

Sistem sayesinde havayolu gümrük işlemlerinde uçtan uca dijital bir yapıya geçilmesi hedefleniyor.

Kağıtsız işlem altyapısına geçişi esas alan uygulama ile manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin sağlanması, veri güvenliği ve veri kalitesinin artırılması amaçlanırken, kamu ve özel sektör nezdinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ile gümrük işlemlerinde etkinlik ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

HGBS kapsamında, 2025 yılı dış hat uçuş sayıları dikkate alındığında, her bir sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin elektronik ortama taşınması sayesinde yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Böylece operasyonel verimliliğin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sunulması bekleniyor.

UTİKAD HGBS Sürecine Sektörel Katkı Sundu

HGBS sürecinde sektör ihtiyaçlarının uygulamaya yansıtılması amacıyla UTİKAD Havayolu Çalışma Grubu bünyesinde oluşturulan Alt Çalışma Grubu tarafından, taslak aşamasından itibaren T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne teknik değerlendirme ve görüşler iletildi.

Gerçekleştirilen yazışmalar ve toplantılar neticesinde, tescil edilen beyanların gümrük idaresi tarafından onaylanmadan önce geri çekilebilmesi ve onay sonrasında geri gönderilerek düzeltilebilmesine imkan tanıyan düzenleme, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek 2026/7 sayılı Değişiklik Genelgesi’ne dahil edildi.

Söz konusu düzenlemenin, havayolu taşımacılığında gümrük beyan süreçlerinin daha esnek, şeffaf ve operasyonel açıdan daha etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

“Sektörün Operasyonel İhtiyaçlarına Katkı Sunan Bir Düzenleme”

UTİKAD Havayolu Çalışma Grubu Eş Başkanı Cenker Ural, HGBS sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“HGBS’nin devreye alınmasıyla birlikte havayolu gümrük süreçlerinde önemli bir dijital dönüşüm gerçekleşiyor. UTİKAD olarak sektörün operasyonel ihtiyaç ve değerlendirmelerini ilgili kamu kurumlarına aktardık. Özellikle beyanların geri çekilmesi ve düzeltilebilmesine yönelik düzenleme, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi açısından sektör adına önemli bir kazanım oldu.”

UTİKAD Havayolu Çalışma Grubu Eş Başkanı Esen Öz Tekayak ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

“Kağıtsız işlem altyapısına geçiş yalnızca operasyonel verimlilik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlayacak. HGBS ile birlikte daha izlenebilir, hızlı ve verimli bir operasyon yapısının destekleneceğine inanıyoruz. Havayolu taşımacılığında dijitalleşmenin yaygınlaşması, uluslararası ticaret süreçlerine de olumlu katkı sunacaktır.”